Sorunlu boşanmadan başarılı tiyatro kariyerine

Moda dünyasında sürekli olarak 90'lardan bahsediyoruz. O dönem hakkında konuşacaksak o günlere damga vuran film ve dizilerden de bahsetmek gerekir. Gençliği, çocukluğu kısaca hayatının bir dönemi 90'larla kesişen herkes 1998 ve 2003 yılları arasında yayınlanan Dawson's Creek dizisinden muhakkak bahseder size. O dizideki en çarpıcı karakterlerden biriyse kesinlikle Joey Potter'dı... Kıyafetleri, saçları, makyajı, vücut ölçüleri yani aklınıza gelecek her şekilde o karakter bir döneme damga vurdu. "İdil yıllar öncesinin bir dizi karakterini anlatma fikri de nerden geldi aklına? Hem kim canlandırıyordu bu karakteri?" diye soranlara hemen söyleyeyim, bahsettiğim kişi Katie Holmes... 2006-2012 yılları arasında Tom Cruise ile evli olan, son derece olaylı bir şekilde boşanan ve 2006 yılında dünyaya getirdiği kızı Suri şu an 18 yaşında olan oyuncu... "Ne yapıyor ki Katie Holmes? Doğru düzgün hiçbir yerde de haberi çıkmıyor. Bir projede yer aldı mı uzun zamandır?" diye içinizden geçirdiğinize eminim.Doğrusunu söylemek gerekirse bende uzun zamandır Homes neyle ilgileniyor hiç bilmiyordum. Ama bu hafta Jimmy Fallon'un suncusu olduğu The Tonight Show'da onu ve yeni projelerini dinleyince, kendisi hakkında biraz araştırma yapmak bir şeyler yazman geçti içimden. Our Town isimli projede yer alan ve yeni projesinden oldukça heyecanlı bir şekilde bahseden Holmes, duru ve sade güzelliğiyle yine dikkat çekiciydi. Zaten 45 yaşındaki oyuncunun programda yer almasının ardından sosyal medya "Asla yaşlanmıyor. Ne tür bir bakım yaptırıyor. Kusursuz görünüyor" gibi yorumlarla doldu diyebilirim. Evet kısaca oldukça zorlayıcı bir boşanma yaşayan Katie Homes, kızını 18 yaşına getirmiş, kendisine ve fiziğine bakmayı ihmal etmemiş ayrıca da başarılı bir oyuncu olarak kariyerini de sürdürüyor.2008 yılında ilk kez bir Broadway yapımında (Broadway, ABD'nin New York'taki Manhattan bölgesinde yer alan bir caddedir. ABD'deki müzikal tiyatro gösterileri bu cadde üzerinde ve bu caddeye açılan sokaklarda bulunan tiyatro ve konser salonlarında zirveye ulaşmıştır. O yüzden de bu sokağın ismi ABD'deki müzikal sanatıyla özdeşleşmiştir diye kısaca özetleyeyim) yer alan Holmes, 2012 yılında ve geçtiğimiz yıl da iddialı Broadway projelerinde yer aldı. Şöhretini diziler ve ardından gelen sinema projeleriyle kazansa da kendisini her zaman sahnede daha iyi hissettiğini ve izleyicilerin önünde canlı performans vermekten daha mutlu olduğunu söyleyen Holmes'ün böylece kariyerinde yönünü yeniden tiyatroya çevirmiş olduğunu öğrenmiş oldum.New York sokaklarında karışık, çabasız, cool ve trendy bir tarz içinde sıklıkla fotoğraflanan Katie Homes'ün düzenli olarak moda ve magazin medyasında yer aldığını da bu vesileyle öğrenmiş oldum. Modaevlerinin ve popüler markaların da; pahalı parçalarla, hızlı moda markası parçaları tamamen kendisine özgü bir şekilde kombinleyen Holmes'ün peşinden koşuyor olduğunu da yine bu araştırmamda öğrendim. Son dönemin popüler genç oyuncularının Holmes'ün giyim tarzından ilham aldığını, onu bohem bir sanatçı olarak farklı bir noktaya koyduklarını, hep sanatıyla konuşulmak istenen bu oyuncunun dolaplarına kattıkları parçalarda parmağı olduğunu da... Sonra bu oyuncu hakkında araştırmamı biraz daha derinleştirmek istedim. Holmes, çeşitli vakıflarda aktif olarak yer alan ve çalışmayan bir anne ve çok ünlü bir avukatın beş çocuğundan biri olarak dünyaya gelmiş. Kusuruz bir eğitim almış... Tüm eğitim hayatı boyunca en yüksek notları alan öğrencilerden de biriymiş üstelik. Columbia Üniversitesi'ni kazandığını, henüz ortaokul ve lise yıllarında mankenlik yapmaya başladığını, okulun tiyatrosunda yer aldığını da bilmiyordum üstelik. Güzellik yarışmalarına katılan, 1997 yılında ilk oyunculuk seçmesine katılan ve katıldığı tüm seçmelerde role kabul edildiğini de bilmiyordum. Şu an bağımsız filmlerde ve belgesellerde yer alan, bir yandan da birkaç filmde yönetmen olarak görev alan Holmes'ün yaklaşık 25 milyon dolarlık bir serveti olduğu biliniyor. Kısaca kendisine, kariyerine ve gittiği yola odaklanan her kadın gibi ayaklarının üzerinde başarıyla durmuş olması onu tam bir ilham kaynağı yapıyor.