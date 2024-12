Son dönemdeki başarılarıyla dikkat çeken Kadın Milli Takımımız, yeni yılda UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanıyor. Geçen ay İsviçre'deki kura çekimi sonrası Türkiye, B Ligi 2. Grup'ta İrlanda Cumhuriyeti, Slovenya ve Yunanistan ile birlikte yer aldı. Biz de Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde A Millî Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası ile bir araya geldik. Kırağası bize, kadın futbolunun dünyada ve Türkiye'de önlenemez yükselişini anlattı.2020 senesinde Kadın Milli Takım'ın başına geçtim. Takımı, FIFA sıralamasında 69. sıradan 58. sıraya çıkardık. C Ligi'nde hiç gol yemeden namağlup B Ligi'ne yükseldik. Tarihimizde ilk defa play-off oynama hakkı kazandık. Sahada aldığımız başarıları, genel futbol evreninde yaptığımız projeler, iletişim çalışmaları ve istihdam alanı oluşturarak "Biz de buradayız" mesajını verebildik. Sadece milli takım olarak değil, kadın futbolu direktörlüğü olarak UEFA - FIFA ile yapılan iş birlikleri gelişti. TFF yönetiminin bakış açısı doğrultusunda kulüplerimiz ile olan iletişimimiz ve yapının en önemli parçaları iletişim ve sponsorluk çalışmalarına ağırlık verdik. Yola çıkarken oyuncularımız ile yaptığımız toplantılar ve hedefi belirlemek, onların yola ve yolun sonundaki hedefe inanmaları ile de ivme kazanmış olduk.- En önemlisi bu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu işe çok ciddi şekilde sahip çıkmasının altı çizilmeli. Zaman zaman yönetimler değişse de TFF'de kadın futboluna bakış açısı değişmedi. Başarılarda en önemli faktör sürdürülebilir bir yapı inşa edebilmek. Kendi alt yapı projelerimizi uygulayabildiğimiz ve sistemi devam ettirebildiğimiz uzun soluklu bir süreç sonrası istenilen seviyeye yaklaşmaya başladık. Başladık diyorum çünkü Avrupa'ya baktığınızda daha yolun çok başında olduğumuzu görüyoruz. Şimdi de federasyonumuzun yeni yönetimi, Türkiye'de kadın futbolunun profesyonel olması için önemli adımlar atıyor. İkinci önemli adım ise TFF'nin yeni yönetiminin sponsorluklar için çalışmaları. Biz sponsorlarımıza 'yol arkadaşlarımız' diyoruz. Yeni dönemde de yol arkadaşlarımıza yeni projelerimizi aktardık. Gelen destekle daha güçlü şekilde devam ediyoruz.- Elbette öyle. Federasyon olarak bir hareketi başlatmak, kişileri inandırmak, güçlü bir irade ortaya koymak, toplumsal normları değiştirmek zamanla çözülebilen, zamana ihtiyaç duyduğunuz bir durum. Bundan 10 sene önce kızlarımız, erkek futbolcuların daraltılan formalarıyla sahaya çıkıyordu. Bugün dünyaca ünlü bir forma sponsorumuz var. İçerde yapılan değişiklikler ve modern futbola uyum sağlama süreci ister istemez dış dünyayı da etkiliyor.- FIFA ve UEFA, son beş yılda erkekfutbol endüstrisini kadın dünyasına kaydırmakistiyor. Dünyada erkek futboluadına yapılabilecek her şey yapıldı. Birdoyum noktasına ulaşıldı ama kadınfutbolunda atılacak çok adım var. Kadınhakem, fizyoterapist, doktor, spiker, yorumcuvb. gibi çok farklı alanlarda kariyerve ciddi istihdam alanları mevcut. Bu dayepyeni bir endüstri ve yatırım demek.- Bunu herkes, bilir yaşar, uygularama konuşunca fark edilir. Bir kadınınbir koltuğa oturabilmesi için bir şeyleribaşarması, kendini ispat etmesigerekir. Bu kısırdöngüdür,her aşamada kendinizitekrar tekrar ispatetmeniz gerekir.Ama erkekseniz,"İyi çocuk,yaparbu işi"denmesiyeterliolur.Amakadındabu kuralişlemez.Kadıntemsilinindesteklenmesive fırsat eşitliğinintanınmasıgerekiyor.- Çorum, Elazığ, Mersin, Erzincan'da maçlar oynadık. 16 bin kişi maça geldi. Müthiş bir destek, ilgi gördük. Futbol bir keyif, aileler için bir etkinlik, insanlar maçlara sosyalleşmek için gitmeli. Biz kadın milli takım olarak bunu başardığımızı düşünüyorum. Stadyuma gelen kadın, çocuk, erkek tüm taraftarlarımız tek yürek olup, maçın keyfini sonuna kadar çıkardı. Buna sadece bir 90 dakika olarak bakmak lazım. Biz maçın oynanacağı yere iki gün önceden gidiyoruz. Takımla merkezde yürüyüş yapıyor, insanlarla iletişim kuruyoruz. Özellikle kadınları maça davet ediyoruz. Üniversiteleri ziyaret ediyoruz. Mutlaka İletişim Fakülteleri ve Spor Bilimleri'ne gidiyoruz. Paneller düzleniyoruz. Gösterilen ilgi muazzam oluyor. Her panele mutlaka bir sponsorumuzu davet ediyoruz. Yeni projelerimizi açıklıyor, öğrenciler ile günümüz futbolunu tartışıyoruz. Spor bilimleri öğrencilerini antrenmanımıza davet ediyoruz. Yaptığımız antrenmanı, nasıl kurgular üzerinde çalıştığımızı ve onlara buradaki istihdam alanını canlı canlı gösteriyoruz. Gittiğimiz şehirlerde dolu stadyumda oynamak oyuncularımızı çok mutlu edip, motive ederken, kadın futbolu geleceği adına umut veriyor."Güneydoğu'da kadın futbolunda çok fazla takımımız var. Hepsi de yerel yönetimler tarafından destekleniyor. Bir sponsorumuzla beraber alt yaş gruplarımız için seçmeler düzenliyoruz. 21 şehir 22 merkez şeklinde bir planlama yaptık. Seçmelerimize Hakkari, Erzurum, Van'da başladık. En güzel örneklerimizden biri Hakkari ilimizdir. Orada antrenörümüz Cemile Turan var. İnanılmaz çalışkan biri. Hakkari Valimizin şöyle bir sözü var mesela: 'Cemile geldiğin zaman, kapıyı çalmadan içeri girebilirsin. Her türlü talebini, ihtiyacını bize hemen ileteceksin.' Bu da kadın futboluna verileni önemi, bunun bir devlet politikası olduğunu gösteriyor. Onları gören Doğu'daki diğer illerimiz de harekete geçiyor. Bugün 2 ve 3. Lig'de çok sayıda kadın futbol kulübümüz ve futbolcumuz var. Futbol öncesinde hedef belirleyememiş, kendini gerçekleştirme yollarını arayan kızlarımız, futbol sayesinde hayata daha farklı şekilde bakabiliyorlar. Toplumsal dönüşüm kadından başlar. Bu sebeple kadınların futbol ya da bir başka sporla erkekler gibi sosyal hayatında içinde olması çok önemli."Kadınlar Ligi'ndeki oyuncularımızın profili her geçen gün daha fazla kendi hayatlarına yatırım yapacak şekilde değişmekte. Bir erkek profesyonel futbolcu ne yapıyorsa kadın da aynısını yapıyor. Ama kadınların ekstra yükleri var. Erkekler kadar kazanım elde edemedikleri için ekstra çalışmak zorunda kalabiliyorlar. Milli takım oyuncularımız bu konuda daha şanslı. Milli sporcu oldukları ve beden eğitimi ve spor yüksekokullarından mezun olduklarında atamaları yapılıyor. Ancak geri kalan gruptaki oyuncularımız çalışmak durumunda. Bu durum sadece bizim ülkemizde değil dünyadaki tüm kadın futbolcular için de böyle."Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetici"Türkiye Futbol Federasyonu olarak, kadın futboluna büyük önem veriyoruz. 'Bu kadar derdimiz var, kadın futbolunun sırası mı?' diyenler olacaktır. Bizim açıkçası ilk önceliğimiz kadın futbolu. UEFA da, altı yıllık stratejik planını 'Durdurulamaz' başlığıyla duyurdu. 2024 ile 2030 yılları arasında kadın futbolu girişimlerine 1 milyar Euro'luk yatırım sözü verdi. Türk Kadın Milli Takımı artık bir sosyal sorumluluk hareketi ya da projesini aşmış durumda. Bu bir spor branşıdır. Artık kadın futbolu, profesyonel bir yapıya kavuşacak. Bunun için çalışmaları sürdürüyoruz. Oyuncuların kontratları tıpkı Süper Lig'de olduğu gibi bağlayıcı olacak. Profesyonel yapıyla gelirler yükselecek. Sponsorluklar artacak. Biz birçok kulübün kadın futbol şubesi açmasından ziyade doğru alt yapıyla kurumsallaşma planlıyoruz. Doğru ekosistemle, naklen maç yayınlarıyla ilgi daha da artacak."