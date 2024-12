Müziğin Afrikalı prensesi

Henüz 22 yaşında. Ailesinde müzisyen yok. Lisede sevdiği şarkıları kendi kendine söyleyip, sosyal medya hesabında paylaşmaya başlıyor. Yani yaklaşık beş yıl önce. Mezuniyet senesi ve sonrası pandemiye denk geliyor. Evde kapalı kaldığımız süre boyunca o da şarkılar söylüyor. Sosyal medya hesabında oldukça geniş bir kitleye ulaşmaya başlıyor. İlk menajeri onu böyle keşfediyor. "Bu kızda bir şey var" diyor ve kendisine ulaşıyor. Her hafta sonu kayıt stüdyosunda geçiriyor. 2022 yılında da kendi ülkesi olan Güney Afrika'da ilk albümünü piyasaya çıkartıyor. Menajeriyle çektiği ilk müzik videosu, 2022 yılında ülkesinde Yılın En İyi Müzik Videosu olarak seçiliyor. Maden mühendisliği okumaya başladığı için ailesi onun müzikle daha fazla ilgilenmesine tepki gösteriyor.Haftalar süren tartışmaların ardından ailesi müzik kariyerini sürdürebilmesi için üniversite eğitimine bir yıl ara vermesine izin veriyor. Tüm bunlar yaklaşık 2 yıl önce gerçekleşiyor. 2023 yılında tüm dünya tarafından tanınmasını sağlayan Water isimli albümünü piyasaya çıkartıyor. Milano Moda Haftası'nda Dolce&Gabbana'nın defile sonra partisinde sahneye çıkıyor. Bu onun uluslararası arenadaki ilk performansı oluyor. Ardından Chris Brown'un turnesinda ön şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başlıyor. "İdil kimden bahsediyorsun?" diye içinizden sormaya başladınız değil mi?2002 doğumlu Tyla'dan bahsediyorum. Hani bir yandan seksi danslarıyla, bir yandan çocuksu ve naif tavırlarıyla çok konuşulan Güney Afrikalı genç şarkıcıdan. Ailesinden müzik kariyerini sürdürebilmek için zor bela izin alan Tyla, 55 yıl sonra US Billboard Hot 100 listesinde bir numaraya yerleşen ilk Güney Afrikalı şarkıcı olarak tarihe geçiyor. Ardından Grammy Müzik Ödülleri'nda En İyi Müzik Performansı dalında ödüle layık görülüyor. Ve Tyla Grammy Ödülü kazanan en genç Afrikalı sanatçı olarak tarihe geçiyor. Arka arkaya birçok ödül alıyor bu bir yıl boyunca Tyla. Rihanna ve Ciara gibi şarkıcıları tahtından edecek kişi olarak gösterilmeye başlanıyor. Aile kökeninde İrlanda da Zulu kabileleri de bulunan Tyla Afrika müziğini ve dansını bu kadar popüler bir hale getirdiği için de tüm dikkatleri üzerine çekiyor.Bu yıl ilk turnesine çıkacak olan genç şarkıcı bu hafta da Billboard Müzik Ödülleri gecesinde sahne performansıyla kendisinden konuşturdu. Geceden de iki ödülle ayrılan güzel şarkıcı verdiği röportajda, "Annem ve babam Sharleen ve Sherwin Seethal cidden bu işle başarıya ulaşabileceğimi düşünmediler. Her zaman bunun ancak bir hobi olabileceğini, çok çalışmam gerektiğini, eğitimimi tamamlamam gerektiğini söyledi. Tam da bu nedenle müzik dünyasında daha başarılı olmak için kendimi zorladım. Aileme çok yakınım. Her performansımı izliyorlar, sürekli telefondayız. Kardeşlerimle de sürekli iletişim halindeyiz. Tüm bu koşturmaca bittikten sonra annemlerin odasında hep beraber yatakta oturup alakalı alakasız konular hakkında konuşuyoruz. Hayatımın ne keyifli anları tam da onlarla geçirdiğim anlar. Müzik kariyerim konusunda şüpheleri vardı. Ancak sonrasında en büyük destekçim de yine onlar oldu " diye konuştu.Sosyal medya üzerinden ilk önce kendi ülkesinde büyük bir popülariteye kavuşan ve müzik kariyerinin başlamasını sağlayan bağlantılara ulaşan Tyla bu konuda da, "12 yaşlarındayken babamın cep telefonunu elinden alıp, kendime sosyal medya hesapları açardım. Kendimi bildim bileli sosyal medyaya meraklıyım. Ancak resim yapmayı, dans etmeyi ve müzikle ilgilenmeyi de hep çok seviyordum. Şu an geldiğim noktada da sosyal medya üzerinden büyük bir insan grubuna ulaşabildiğimin farkındayım. Bu nedenle de her paylaşımımda çok daha dikkatli ve bilinçli olmaya çalışıyorum" diye konuşuyor.