Savaşçı prenses

Kocası Galler Prensi William, Birleşik Krallık taht sıralamasının ilk sırasında yer alıyor. Yani kocası tahta geçtiği an kendisi otomatik olarak konsort kraliçe olacak. Daha net bir şekilde söylemek gerekirse Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın yani İngiltere'nin gelecekteki kraliçesi var karşınızda. 1982 doğumlu Galler Prensesi Catherine, 2010 yılında Prens ile nişanlandı ve 2011 yılında büyüleyici bir törenle evlendi. Kocası kendisinin üniversite aşkıydı. 2001'de Prens William ile İskoçya'daki St Andrews Üniversitesi'nde sanat tarihi okurken tanıştı. 2003 yılında ikili ilişkilerine start verdi. O yıl iki arkadaşlarıyla birlikte aynı evde yaşamaya başladılar.2004 yılında kısa bir ayrılık yaşadılar ama kısa sürede yeniden bir araya geldiler. Prenses, 2005 yılında üniversite eğitimini tamamladı. Ağırlıklı olarak hayır kurumlarında çalıştı. 2006 yılında Prens'i askeri görevi sırasında ziyaret etmesi ilişkilerinin ne kadar ciddi olduğunun en büyük göstergesi olarak kabul edildi. Ancak ertesi yıl yeniden ayrılık kararı aldılar. Tahmin edeceğiniz üzere o ayrılık da pek uzun sürmedi. O yıl Prens ile birlikte kraliyet ailesinin bir ferdinin düğününe katıldı. Bu durum ikisinin sadece birer üniversite aşkı değil evlilik yolunda bir çift oldukları gerçeğini tüm dünyaya göstermiş oldu. 2010 yılına gelindiğinde zaten çift uzun bir süredir beraber yaşıyordu diyebilirim. Catherine'in uzatmalı bir sevgiliden ötesi olamayacağı yönündeki yıllar süren magazin haberleri de bu vesileyle tamamen asparagas olarak kaldı."İdil biliyoruz bunları hepimiz. Catherine mavi kanlı değil yani soylu değil diye en başta istenmemişti. Anne ve babası da British Airways'te çalışırken tanışan, evlendiklerinde de çok iyi bir maddi durumları olmayan çalışan sınıfa mensup bir çift değil miydi? Eğitimleri de pek de iddialı değildi üstelik. 1987 yılında kurdukları ve parti aksesuvarları satan şirketleri sayesinde çocukları ortaokul yıllarına geldiğinde durumlarını düzeltmeye başladılar. Şu anda şirket en az 30 milyon sterlin değerinde deniliyor" dediğinizi duyar gibiyim. Evet eminim yıllar içinde siz de son derece düzgün bir şekilde servis edilen haberler sayesinde Catherine'in bir okul aşkı olarak dünyanın radarına girmesinden, geleceğin İngiltere kraliçesi olarak attığı adımlara kadar hayatına dair pek çok detayı en az benim kadar biliyorsunuzdur. Prenses Diana skandalından sonra İngiltere kraliyeti Catherine'i, ilişkisi ciddiye gitmeye başladığı andan itibaren hem koruma altına aldı hem de gerekli olan her konuda eğitti. Her adımı, her giydiği, her konuşması, her bakışı ince ince işlenmiş bir genç kadından bahsediyoruz şu anda...Şimdi bir de bu yıl başını, ocak ayını bir kez daha hatırlayın. Catherine'in karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği duyurulmuştu. Sonra Catherine'in çok uzun süre halk önüne çıkmaması, sosyal medya hesabından da akılları karıştıracak türden paylaşımlar yapılması çeşitli komplo teorilerinin ortaya atılmasına neden olmuştu. Catherine mart ayında paylaştığı kısa bir video ile kendisine kanser teşhisi konulduğunu, bu nedenle bir operasyon geçirdiğini ve kemoterapi gördüğünü anlattı. Tedavi sürecinde yaşanan zorlu süreçler nedeniyle halk arasında olamadığını, birkaç ay boyunca da gözler önünde olmamayı tercih ettiğini ifade etti. Eylül ayı sonuna kadar da kemoterapi süreci devam etti. Uzun aylar boyunca ortalarda görünmeye Catherine, bu ay başından itibaren sınırlı sayıda da olsa bazı etkinliklerde ailesiyle birlikte boy göstermeye başladı. Korku yerine, umut ve sevgiye sarılmak gerektiğinin altını çizen kısa açıklamalar da yapan Catherine'in yaşadığı zorlu sürece rağmen dirayetli ve ağır başlı tavırları tüm halk tarafından daha da sevilmesini sağladı.İngiliz basını, normal hayat akışına kademeli bir şekilde entegre olmaya çalışan Catherine'in ve eşinin bu yıl içinde kral ve kraliçe olmak için hazırlanacağına dair makaleler yayınlarken, "Üniversite yıllarında itibaren tam bir savaşçı olduğun ortaya koyan, bunu da olabilecek en asil şekilde yapan Catherine, ülke tarihinin en iyi kraliçelerinden biri olmaya aday" yorumunda bulundu.