Kendini değerli hissetmek için sevilmek zorunda değilsin

Bir an durup düşünmeni istiyorum: Kendini değerli hissetmek için gerçekten başkalarının sevgisine muhtaç mısın? Bu sorunun cevabı, içindeki o derin sessizlikte saklıdır: Aslında hayır. Çünkü sen, varlığınla bir mucizesin. Hiçbir sevgi ya da onay, içindeki kıymeti artırmaz ya da eksiltmez. İnsanın öz değerini dış dünyanın sevgisine veya ilgisine bağlaması, kendi özünden uzaklaşmasına yol açar. Sen, başkalarının sana olan sevgisinden bağımsız olarak zaten tam ve yeterlisin. Ama bunu hissetmek, bu gerçeği kucaklamak, bazen hayatın gürültüsü içinde kaybolur. İşte tam da burada, kendi içine dönüp, gönlünün en kuytusundaki o ışığı fark etme zamanı gelir. O ışık, özünden gelen bir davettir: "Buradayım ve hep seninleyim," der. Her birimizin yolculuğu farklıdır. Kimi zaman sevgisizlik ya da yetersizlik hissiyle boğuşuruz. Bu hisler, geçmişteki yaralardan ve başkalarının yargılarından doğar. Ama unutma: Sen o yaralardan ibaret değilsin. Kalbinin derinliklerinde, bu hisleri aşacak bir güç saklı. İşte o güç, içindeki hikayeyi yeniden yazman için sana yol gösterir. Senin hikayen, sevgiden daha büyük bir gerçeklik üzerine kuruludur. Ve bu gerçeklik, her sabah doğan güneş kadar berrak bir şekilde fısıldar: "Sen değerlisin, çünkü sen 'sen'sin."

BAŞKALARINA ŞİFA OL

Başkalarının onayını beklemek ya da sevgilerini kazanma çabası, seni içindeki hakikatten uzaklaştırabilir. Oysa kendi varlığını kucakladığında, dışarıda aradığın huzurun zaten içinde olduğunu fark edersin. Çünkü mutluluk, dışarıdan gelmez; içindeki sessizlikte büyür. Kendine değer vermek, bir savaştan ziyade, bir teslimiyet hâlidir. "Ben buyum ve bu hâlimle kendimi kabul ediyorum," diyebilmek, öz saygının kapısını aralar. Bugün kendine bir an hediye et. Kendinle baş başa kal ve kalbinin neye ihtiyacı olduğunu dinle. Bu, bir fincan kahve eşliğinde sessizce oturmak, bir kitabın satırlarına dalmak ya da sadece derin bir nefes almak olabilir. Kendine sevgi göstermek, önce içindeki eleştirmenle barış yapmayı gerektirir. Hepimizin zihninde yankılanan o sesleri bilirsin: "Yetersizim," "Daha fazlası olmalıyım." Bugün o seslere nazikçe şöyle de: "Ben, olduğum hâlimle iyiyim." Kendine, bir dostuna göstereceğin şefkati göster. Kendini sevmeye başladığında, bu sevginin yalnızca seni değil, çevreni de nasıl dönüştürdüğünü fark edeceksin. Kendini seven bir insan, çevresine de ışık olur. Bu, bir mumun alevinden başka mumların da yanması gibi bir etki yaratır. Senin öz sevgin, başkalarına da şifa olur.





İÇİNİZDEKİ IŞIK SİZE PUSULA OLSUN

Kendine olan sevgini artırmanın en güçlü yollarından biri de şükretmektir. Hayatında sahip oldukların için minnet duymak, ruhunun derinliklerine dokunur ve seni köklerinden besler. Bugün kendine şu soruyu sor: " Hayatımı güzelleştiren hangi özelliklerim var?" ya da "Beni ben yapan hangi içsel zenginliklere sahibim?" Bu soruların cevabını yaz ve her kelimenin seni nasıl değiştirdiğini hisset. Kendine olan güvenini artırmanın yollarından biri de basit ama anlamlı hedefler koymaktır. Bu hedefler, seni zorlamaktan çok motive etmelidir. Örneğin, "Bugün kendimle 30 dakika geçireceğim," diyerek başlayabilirsin. Herkese zaman ayırdın, her zor durumda olanın yanına koştun, bazen kendi işin olmayan yükleri bile üstlendin. Peki, kendine zaman ayırdın mı? Kendine de zaman ayır. Bu küçük adımlar, zamanla seni içindeki potansiyele bir adım daha yaklaştıracaktır. Ve unutma, kendini sevmeye başladığında, hayatına doğru insanlar çekilir. Seni olduğun gibi kabul eden, ışığını gören ve seni sen olduğun için seven insanlar. İçindeki ışık, doğru kişileri bulmanın pusulasıdır.





AYNAYA BAKIN GÜZEL SÖZLER SÖYLEYİN

Kendi değerini fark etmek, hayatta atman gereken en önemli adımlardan biridir ve bu sorumluluk sadece sana aittir. Kimse senin içindeki kıymeti senden daha iyi bilemez. İnsanlar seni övebilir, başarılarını alkışlayabilir ya da seni eleştirebilir, ama kendi değerini anlamak, başkalarının söylediklerinden değil, kalbinin fısıldadığı gerçeklerden gelir. Bugün kendine dair bir adım at. Bu adım büyük ya da küçük olabilir; önemli olan, içinden gelerek atılmış olmasıdır. Belki geçmişte yaptığın bir hatayı affedersin, belki de uzun zamandır ertelediğin bir hayalin peşinden koşmaya karar verirsin. Kendini affet, çünkü hata yapmak insan olmanın bir parçasıdır. Kendini kabul et, çünkü sen, tüm eksiklerin ve fazlalıklarınla bir bütünsün. Ve en önemlisi, kendini sev. Çünkü bu hayatta sana en çok değer verecek kişi, sensin. Unutma, kendine attığın her adım, ruhunun karanlıklarını aydınlatır ve seni ışığa bir adım daha yaklaştırır. Bugün aynaya bak ve kendine şu sözleri söyle: "Ben yeterliyim. Ben sevgiye layığım. Ben değerliyim." Çünkü bunu en çok hak eden kişi, sensin.