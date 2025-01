Asla yeterli olmayan bir kadının hikayesi

90'lı yıllara damga vuran Ghost filmiyle yıldızı parlayan bir yıldız Demi Moore... 45 yıllık bir oyunculuk kariyeri var. Ve kariyerinin neredeyse ilk günlerinden itibaren hep de gündemde kalmış. Peki sizce bu uzun kariyeri ve popülaritesiyle Moore kaç ödül kazanmıştır? Hiç... Ta ki bu hafta düzenlenen Golden Globes Ödül Töreni'ne kadar. Ödül töreninde son olarak yer aldığı The Substance filmindeki performansıyla Müzikal ve Komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Bu cümleleri bir kez daha okuyun şimdi... Güzelliği, seksiliği, ikili ilişkileriyle her zaman magazin gündeminde olan ve oyunculuk kariyerini 45 yıl gibi bir kadın için rekor sayılabilecek düzeyde sürdüren Moore, tüm bu yıllar boyunca hiç ödül almamış.Ve 62 yaşındaki Moore'un ödül almasına vesile olan filmin aslında bir noktada sadece Hollywood'da değil dünyanın birçok farklı köşesinde şov dünyasında hayatta kalmaya çalışan kadınların karşılaştıkları bir konuyu işliyor olması oldukça manidar. The Substance'da gençleşmek adına gizemli bir yönteme başvuran bir oyuncunun hikayesi anlatılıyor kısaca. Moore'un canlandırdığı Elisabeth Sparkle, ışıltılı günlerini ardında bırakan bir oyuncu. Film; cinsiyetçi bir yapımcı tarafından kovulduktan ve yaşı nedeniyle artık hiçbir rol alamadıktan sonra kariyerini sürdürebilmek için gizemli bir ilaç almayı kabul eden Sparkle'ın hikayesi...Ama sadece onun değil dediğim gibi acımasız şov dünyasında hayatta kalmaya çalışan birçok kadının hikayesi. Hadi daha da genelleyelim yaşı nedeniyle, dış görüntüsü nedeniyle iş hayatında geri plana itilen, ilerlemesi engellenen, erkek rakiplerine göre daha önce sahneden ayrılması beklenen tüm kadınların hikayesi. Ve bu çarpıcı hikayeyle kariyerinin ilk ödülünü alan Moore'un o gece yaptığı konuşma da insanın içine işleyen türden. Moore ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Hiç beklemiyordum. Çok şaşkınım. Bu işi çok uzun süredir yapıyorum, 45 yıldan fazla. Hayatımda ilk kez bir oyuncu olarak ödül kazandım" ifadelerini kullandı. Ödül konuşmasında geçmişine dair duygusal anekdotlar da paylaşan Moore gecede sözlerini şöyle sürdürüyor:"Otuz yıl önce bir yapımcı bana patlamış mısır oyuncusu olduğumu söyledi. O zaman bu gece aldığım ödülün asla sahip olmama izin verilmeyecek bir şey olduğunu düşündüm. Bu, başarılı ve çok para kazandıran filmler yapabileceğim ama takdir edilmeyeceğim anlamına geliyordu. Ve ben de buna inandım. Bu beni zaman içinde yıprattı. Birkaç yıl önce belki de bu kadar olduğunu, belki de tamamlandığımı, belki de yapmam gerekeni çoktan yaptığımı düşündüm. Düşük bir noktadaydım. Ve sonra masama The Substance adında sihirli, cesur, cesur, ezber bozan, kesinlikle çılgın bir senaryo geldi. Ve evren bana bitmediğini söyledi. Sizi bu filmin verdiğini düşündüğüm bir şeyle baş başa bırakıyorum. Yeterince zeki, yeterince güzel, yeterince zayıf, yeterince başarılı ya da kısaca yeterli olmadığımızı düşündüğümüz anlarda bir kadın bana şöyle demişti: Bil ki asla yeterli olamayacaksın ama ölçüm çubuğunu bir kenara bırakırsan değerini anlayabilirsin. Bu yüzden bugün bunu bütünlüğümün ve beni harekete geçiren sevginin bir işareti olarak ve sevdiğim bir şeyi yapma ve ait olduğumu hatırlama hediyesi olarak kutluyorum."Tüyleriniz diken diken oldu mu? Biz kadınların sürekli hem erkekler tarafından ama onlardan da çok kendi hemcinslerimiz tarafından aralıksız olarak yetersiz göründüğümüz her an bu cümleleri hatırlamamız gerekiyor bence. 1995 yılında dünyanın en çok kazanan kadın oyuncusu olan, kariyerine bir manken olarak başlayan, dizilerdeki başarısının ardından Hollywood yapımlarına transfer olan, sayısız kez dünyanın en güzel insanı olarak seçilen, üç kez evlenip boşanan, üç çocuk annesi olan Demi Moore bir oyuncu olarak ödül alarak takdir edilmemesinin acısını 45 yıllık kariyeri boyunca hep yaşamış. Nasıl bir aileden geldiğini merak ettim sonra Moore'un. Babası annesini o henüz dünyaya gelmeden terk etmiş. Baba olarak kabul ettiği kişi annesiyle iki kez evlenip boşanmış. Son boşanmalarının ardından da intihar etmiş. Büyük annesi ve babasının çiftliğinde geçirmiş çocukluğunun büyük kısmını. Baba sandığı kişinin biyolojik babası olmadığını 13 yaşında öğrenmiş. 1978 yılında henüz lise öğrencisiyken bir gitarcı ile beraber yaşamaya başlamış. Para kazanmak için resepsiyonist olarak çalışmaya başlamış. Elite Model isimli modellik ajansıyla anlaşmaya karar vermesi ise bizim bildiğimiz hikayesinin başlamasını sağlamış.