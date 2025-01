Dünyaya örnek yaşam merkezi

Sultan II. Abdülhamid Han tarafından kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Darülaceze'nin 2 yılı aşkın bir süre önce temeli atılan İstanbul Arnavutköy'deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri yaklaşık bir yıl önce tamamlanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Bina testlerinin bitimi ardından Darülaceze'nin 130. yılında ise huzurevi sakinleri yerleştirilmeye başlandı. Dünyaya örnek olan bu sosyal donatı alanına ilk etapta 250 kişi yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç hafta önceki ziyaretinin ardından, dünyaya örnek teşkil eden ve yeni faaliyete başlayan İstanbul Arnavutköy'deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret ettik. Hem Darülaceze Başkanı E. Esra Ceceli İslam'dan bilgiler aldık, hem de apayrı bir şehri andıran alanı gezip huzurevi sakinlerinin yaşamlarına tanıklık ettik.

BURASI ÇOK BÜYÜK BİR ŞEHİR

Gelecek nesillere Darülaceze'nin mirasını aktarmak amacıyla 150 bin metrekarelik alanda kurulan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri hakkında Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ilk olarak şunları söylüyor: "Darülaceze bu sene 130. yılını kutluyor. Darülaceze bağışlarla kendini idame ettiriyor. Bunun sürdürülebilirliğini sağlamak önemli bir misyon... Sayın Cumhurbaşkanımız'ın önderliğinde Darülaceze'nin modelini bu çağa taşıyacak bu yeni tesis yapıldı. Arnavutköy Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri bu hizmeti daha üst noktaya çıkaran, çok daha etraflı düşünülmüş bir alan. Okmeydanı'ndaki Darülaceze'den Arnavutköy yerleşkesi çok daha büyük, 150 bin metrekarelik bir alanda kurulu. Burası tarihi geleneği yine sürdürecek. İki usulle Darülaceze'ye kabul yapılıyor. Birisi hiç kimsesi olmayan ve imkânı olmayan kişiler ücretsiz kabul ediliyor. İkinci grupta bakacak kimsesi olmayan ama maddi imkânı olan ve bunu kuruma bağışlamayı kabul edenlere de bakım veriliyor. Burada tam bir hayırseverliğin sürdürülebilir bir bakım hizmetine dönüşmesi var. Burası çok büyük bir şehir ve 13 bina var."

TEK, İKİ VE ÜÇ KİŞİLİK ODALAR MEVCUT

İlk kurulan birimin Alzheimer Demans Özel Bakım Merkezi olduğunu açıklayan İslam, "Burada hem ihtiyaç sahibi olan hem de Alzheimer Demans hastası olan kişilerin bakımını gerçekleştiriyoruz. Burada aynı zamanda ihtisaslaşmış bakımdan istifade etmek isteyen ve imkânı olup bunu karşılayabilenlere de bu hizmeti aynı çatı altında vereceğiz. Buna başladık da. Şu an G1-G2 bloklardalar. H1-H2-H3 bloklarda özel huzurevimiz var. Burada hem Darülaceze'de olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine bakıyoruz hem de ücret mukabili kalmak isteyenlere bir kontenjan ayırdık. Son teknoloji ile her biri her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde binalar yapıldı. Neredeyse bir hastane odasındaki imkânlara sahip özel odalarımız var; tek kişilik, iki kişilik, üç kişilik odalar, süit ve bir artı bir odalarımız var. İlk etapta 250 kişi taşındı.

Genel kapasitesi ise 900 olarak planlandı. Bakımın üst standartlarda verilebilmesi için ilk planda 150'ye yakın personelimiz görev yapıyor. Tam aktif hale gelmesi için bir hedefimiz var. 2025 yılının sonuna kadar tam kapasitesine ulaşacağını düşünüyoruz" diyor. Başkan Ceceli İslam atölyelerin de planlandığından söz ederek "Her binanın içinde yaşlılarımızın gün içerisinde vakit geçirebilmeleri için planlanmış özel alanlar var. Bu atölyelerde el sanatları, seramik, resim, baskı gibi atölyeler bulunuyor. Ayrıca egzersiz yapabilecekleri alanlarımız mevcut. Bir rehabilitasyon binamız da var. Bu binada farklı konularda alanlar oluşturuldu; fizik tedavi havuzları, SPA merkezi, 10 bin kişiye aynı anda yemek yapabilen bir mutfak. Restoranlar, kafeler ve birçok donatı mevcut. Bir konferans merkezimiz de var; burada hem sinema hem de tiyatro için uygun alan mevcut. Ayrıca açık alanlarımızda yapılabilecek birçok faaliyet var. Hobi bahçelerimiz bulunuyor" şeklinde konuşuyor.

TEMİZ HAVA KALİTESİ ÇOK ÖNEMLİ

Arnavutköy'deki Darülaceze yerleşkesi için Cebeli İslam, "Doğal olarak bölgenin havası çok temiz. Tatil köyü gibi bir huzurevi. Şu anda 13 bloğun beşini hizmete aldık, iki bloğu daha hizmete alacağız ve daha sonra dört rezidansı hizmete alacağız. Bağışçılar ücretleri mukabili kalabilecekler. Ücretsiz bakımın devam edeceği ve yüzde 30'un altına inmeyeceği bir model planlıyoruz. Darülaceze modeli ile devam ettirdiğimiz huzurevi birimimiz de var.

Huzurevi ve yaşlı bakım ünitemiz; görüşmelerimize devam ettiğimiz Yatılı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de kurmak istiyoruz. Bizim Darülaceze bakım modelimiz dünya çapında hizmet modeli olarak uluslararası arenada sunulsun istiyoruz. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun Yaşlanma Grubu üyesiyiz. 130. yılında Darülaceze'nin sürdürülebilir bakım modelinin kuruluşu açısından Arnavutköy yerleşkesi dünyada tek örnek olacaktır. Ayrıca Okmeydanı tarihi Darülaceze yerleşkemizde bakım devam ediyor. Orada da hâlihazırda 400 yaşlımıza bakım veriyoruz. Okmeydanı'ndaki Darülaceze'de cami, kilise ve havranın yan yana olduğu gelenek burada da yaşıyor" diyerek sözlerini tamamlıyor.



ERDOĞAN BABA GİBİ

Arnavutköy Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri sakini Suzan Tosun (92): "6 aydır huzurevindeyim. Hiç kimsem yok. Maliyeden emekliyim. En iyisi burası. Beğendim burayı, ilgileniyorlar benimle. Yemekler güzel, memnunum. Bundan iyisi olamaz. Sağlık personeli sağlığımı kontrol ediyor. Banyoya sokuyorlar, yıkıyorlar. Darülaceze çok iyi ilgileniyor. Bu yeni yerde ortam da çok iyi. Her şey yeni ve güzel çok beğendim. Daha iyisi olamaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretimize geldi, sevindim. Benimle konuştu, çok iyi bir insan. Erdoğan baba gibi. Erdoğan'a 'Kimsem yok' deyince 'Biz varız' sözü beni çok memnun etti. Erdoğan'ı çok seviyorum. Burayı beğendiğimi söyledim ve iyi ki burayı yaptırdı diye teşekkür ettim."





YEMEKHANEYE ULAŞIM KOLAY

Arnavutköy Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri sakini Nusel Üvendire (70): Okmeydanı eski Darülaceze 1,5 yıldır yaşıyordum. Buraya geldik, eski Darülaceze'de göre burayı daha güzel buldum. Her şey yepyeni. Yatağı görünce bayıldım. Banyomuz odamızda ayrı. Banyo da yaptırıyorlar, kıyafetimi yıkıyorlar, bakımımı yapıyorlar, personel çok ilgili... Yemekhanenin aynı katta olması çok iyi, odamdan çıkıyorum hemen yemekhaneye ulaşabiliyorum, bu hoşuma gidiyor, çok güzel bir şey bu. Yemekleri de çok beğeniyorum. Burada oturma alanımız da var. Biraz ev ortamı gibi hissediyorum. Yatakta hemşire çağrı cihazı var, basınca hemen hemşire geliyor. Temiz havayı ve ağaçlık manzarayı çok seviyorum. Yakında rehabilitasyon atölyeleri aynı binada olacak, o da çok güzel. Ziyarete geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burayı beğendiğimi de söyledim.