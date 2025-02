Disney prensesliğinden yıkılmaz bir kariyere

1992 doğumlu... Yani henüz 32 yaşında... 2008 yılında Nick Jones ile çıkmaya başladı. 2010-2018 yılları arasında Justin Bieber ile ayrıl-barış, oldukça tramvatik bir ilişki yürüttü. 2023 yılında yapımcı, şarkı sözü yazarı ve DJ Benny Blanco ile nişanlandı. 2019 yılında kurduğu ve satışlarına internet üzerinden 2020 yılında başladığı Rare Beauty isimli kozmetik markasının da sayesinde şu anda yaklaşık 1.3 milyar dolarlık bir servete sahip. Müzik dünyasından gelip milyar dolarlık servete sahip olan tarihteki dört müzisyenden biri... Sosyal medyada 421 milyon takipçisi var. Yani sosyal medyada en çok takip edilen kadın sanatçı... Bu hafta yayınlanan single'ı Call Me When You Break Up şimdiden müzik listelerinde ilk sırada. Mart sonunda nişanlısıyla birlikte piyasaya çıkaracakları ortak albüm ve sonrası için planladıkları turne şu an şov dünyasında en çok konuşulan konu... Kimden bahsettiğimizi eminim ki tahmin ediyorsunuz. Tabii ki Selena Gomez'den... Sıfır beden asla değil. Hatta kariyerinin ne başında sahip olduğu incecik vücudun şu an için imkansız olduğunu söylüyor. "30'larındaki bir kadın için gayet hoş bir vücuda sahibim. Ve olduğum halimden de çok memnunum. Bir insanım. Vücudumda sayısız hormonal değişiklik oluyor.

Ve böyle görünüyor olmaktan da memnumum" diye konuşmaktan çekinmiyor. Kendi albümünün isminden ilham alarak kurduğu Rare Beauty aracılığıyla da sosyal medya hesapları aracılığıyla da yaşadığı çeşitli psikolojik kırılmalardan hiç çekinmeden bahsediyor. Hatta psikolojik problemlerle savaşan çeşitli derneklerle çalışıyor, gençlerin psikolojik durumları hakkında farkındalık yaratan sayısız organizasyona ve vakfa düzenli olarak bağış yapıyor, bağışta bulunuyor. Hani herkes bir pazarlama ve satış stratejisi olarak "Yaptığın işin tutması için bir topluluk oluşturman lazım. Çevre, sürdürülebilirlik, kadın hakları, hayvan hakları gibi konuları benimsersen sosyal medya hesabın coşar, markanın ürünleri de yok satar" diyor ya Gomez, bu söylenen değerlere birebir sahip olduğu ve bu konularla ilgili sayısız problemi milyonlar önünde yaşadığı için gerçekten ne yapsa yarattığı topluluk onun arkasından gidiyor.

GERÇEK BİR İNSAN

Onu başarılı ve yenilmez kılan şey 'gerçek olması'... Evet evet ne değişik bir şey değil mi? Gerçek bir insan var karşımızda ve tam da bu nedenle ondan etkileniyoruz, onun yaptıklarını merak ediyoruz ve seviyoruz. Bizim gibi ettenkemikten ve gerçek sorunları olan bir insan. Gomez ününü ve popülaritesini çalışarak kazananlardan. Seksilik ve popüler ilişki kartını kullanmayan ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alan bir isim... Profesyonel oyunculuk kariyeri henüz bir çocukken, 10 yaşında Barney&Friends dizisiyle başladı Gomez'in... Yaşıtları parkta oyun oynarken o çoktan şov dünyasının oldukça sert atmosferinde hayatta kalma mücadelesine başlamıştı bile... 15 yaşında Disney kanalında yer alan ve başrol oyuncusu olduğu Wizards of Waverly Place isimli dizi ise onun sadece ABD'de değil, tüm dünyada tanınmasını sağladı. Dizi beş yıl sürdü. Bu beş yılın sonunda Gomez oldukça popüler bir genç oyucu olmuştu bile. Dizinin sinema filmi versiyonunda ve Another Cinderella Story, Monte Carlo ve Spring Breakers gibi gençlik filmleriyle popülaritesine popülarite kattı. 2021 yılında Hulu kanalında yayınlanmaya başlayan ve çekimleri halen süren Only Murders in the Building isimli dizisi ile her gün gazetelerde ve magazin platformlarında... Kariyerinde Golden Globes ve Emmy gibi sayısız prestijli ödüle sahip olan Selena Gomez başarılı bir oyuncu olmasının yanı sıra çok başarılı bir şarkıcı da... 2013 yılında piyasaya çıkan Star Dance isimli ilk solo albümünden beri sevilen ve çok takip edilen bir şarkıcı... Piyasaya çıkardığı Rare isimli albümü ve yedi yıl boyunca çıkardığı albüm ve single'lar sayısız ödül almış bir isim...



20 YAŞINDA ŞARKICILIK KARİYERİ BAŞLADI

Rare ismini verdiği makyaj ürünleri yok satan ve çok popüler olan bu genç kadının şöhret öncesini hiç merak ettiniz mi? Gomez verdiği röportajlarda, "Teksas'ta doğdum. Annem küçük oyunculuk işleri yapan bir kadındı. Beni 16 yaşında dünyaya getirmiş. Annem ve babam ben beş yaşındayken boşandı. Anne tarafından Meksika, baba tarafından İtalyan kökenliyim... Liseden mezun olabilmem için annem üç farklı işte çalıştı. Çocukluğum aile ortamından uzakta ve Teksas'ta bu durumda kalırsak ne hale geleceğimi sorgulayarak geçti. Çoğu zaman akşam yemeği adına evde sadece spagetti olurdu" diyor. Sözlerini şöyle sürdürüyor: "İlk dizi oyunculuğumda yavaş yavaş her şeyi öğrendim. Ama iki yılın ardından çok yaşlı olduğum için kadrodan çıkartıldım. Birçok dizide yan roller, tek seferlik roller aldım. O kadar çok seçmeye katıldım ve kabul edilmedim ki... Ve bunları Teksaslı küçük bir kız olarak yaşadım. Bu süreç 2007 yılına kadar sürdü... O yıl Wizards of Waverly Place'te rol almaya başladım. Annemle Los Angeles'a taşındık. 2012 yılına kadar diziyle birlikte eşitli filmlerde rol aldım. Kurduğum Selena Gomez & the Scene isimli grupla albümler yaptık, konserler verdik. 2012 yılı benim için çok çarpıcı bir yıldı. Dizi bitti. Grupla ilişiğimi kestim. 20 yaşında hiçbir bağlantım olmadan en baştan, sıfırdan oyunculuk ve şarkıcılık kariyerime başladım."