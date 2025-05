Kült filmlerin efsane ismi

Bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali birçok açıdan günlerdir medyada yer alıyor. Sonuçta en prestijli ödül törenlerinden biri ve dünyaca ünlü yıldızların tamamı da şu an Cannes'da ama içlerinde bir tanesi var ki benim daha çok dikkatimi çekti. Hem de gösterimi büyük beğeni alan bir film vesilesiyle... 1996'da başlayan meşhur aksiyon serisinin son halkası Görevimiz Tehlike-Son Hesaplaşma (Mission: Impossible – The Final Reckoning), Cannes Film Festivali'nde gösterildi.

5 DAKİKA AYAKTA ALKIŞLANDI

Grand Theatre Lumiere'de yapılan prömiyerde film, 5 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Dünyanın birçok yerinde 23 Mayıs'ta vizyona girecek olan filmin başrolünde Tom Cruise yer alıyor diyerek bu haftanın portre konusunu da söylemiş olayım.

62 yaşındaki Cruise film için tüplü dalış yapıyor, enkaz halindeki bir denizaltını keşfediyor ve bir uçaktan atlıyor. Prömiyer gösterimi sonrası alkışlar kesildikten sonra ünlü aktör, "Cannes'da olmak ve bu anları yaşamak. Çocukken, büyürken, böyle bir şeyin gerçekleşeceğini hayal bile edemezdim. Bu seri ile sizi eğlendirebildiğim 30 yıl için çok minnettarım" diyerek izleyicilere teşekkür etti.

23 YAŞINDA ŞÖHRETE KAVUŞTU

Sonra özel hayatı bu kadar göz önünde olan ve tartışılan bu 60'ını geçmiş oyuncunun şu an kiminle beraber olduğunu merak ettim. Kendisi gibi oyuncu olan Ana de Armas (37) ile beraber olduğunu okudum. Hatta 62 yaşındaki oyuncunun Armas ile yeniden bir aile kurmak istediğine dair çıkan haberlere de hızlıca göz gezdirdim. Sonra aklıma Cruise'un kült filmler arasında yer alan Top Gun ile nasıl Hollywood efsaneleri arasında yer aldığını düşündüm. Filmin vizyona girmesinin üzerinden tam 39 yıl geçmiş. Cruise o dönem 23 yaşında genç bir aktörmüş...

HAKKINDA AZ BİLGİ VAR

Sonra da tahmin edeceğiniz üzere bu oyuncu hakkında biraz daha bilgi sahibi olmak istedim. Rain Man, A few Good Men, Interview with the Vampire, Vanilla Sky, Minority Report, The Last Samurai, Vanilla Sky gibi efsanevi filmlerini bir anda hatırladım sonra. Çok tartışılan scientology tarikatına mensup olan Cruise'un hayatını araştırmaya başladığınız zaman bu kadar ünlü olan birine göre o kadar az bilgi bulabiliyorsunuz ki inanılacak bir şey değil. 30 küsur yıldır şov dünyasının içinde olan, gözler önünde 3 evlilik yapan, filmleri gişe hasılatları kıran bir ünlü hakkında bu kadar az bilgiye ulaşmak hayatını aslına bakarsanız ne boyutta kapalı bir şekilde yaşadığının bir göstergesi.





HAYALİ RAHİP OLMAKTI

Öğretmen bir anne ve elektrik mühendisi bir babasının oğlu olan Cruise, ailesinin iş değişikliği yüzünden sürekli şehir değiştirmek durumunda kalmış. Çocukluğu boyunca farklı şehirlerde yaşayan Cruise, toplamda 11 farklı okulda eğitim almış. Gençliğinde rahip olmayı hedefleyen Tom Cruise, lise yıllarında oyunculuğa ilgi duyunca öğrenim gördüğü Glen Ridge Lisesinde tiyatroya adımını attı. New York'a yerleştikten sonra 1994'te pilotluk lisansı aldı. Sinemaya ilk adımını 1979 yılında Franco Zeffirelli'nin Sonsuz Aşk adlı filmiyle başlayan ünlü aktör ilk kez Altın Küre ödülüne aday gösterildiği filmi ise Risky Bussiness.





YAPTIĞI ÜÇ EVLİLİK ÇOK KONUŞULDU

62 yaşındaki ünlü oyuncunun başından üç evlilik geçmiş. 1987-1990 tarihleri arasında Mimi Rogers ile olanı ben hiç hatırlamıyorum. Ancak Nicole Kidman (1990-2001) ve Katie Holmes (2006-2012) ile yaptığı evlilikleri en azından evliliklerin sonlanmasının nasıl aylarca medyada yer aldığını kesinlikle hatırlıyorum.

Cruise hakkında bir şeyler yazacağım diye içimden geçirir geçirmez hemen ünlü oyuncu hakkında daha önce köşemde ne yazmış olduğuma baktım. Tahmininiz doğru, hiçbir şey yazmamışım. Ondan olaylı şekilde boşanmalarına rağmen ayakları üzerinde duran, kariyerlerini sürdüren, çocuklarını yetiştiren ve popülaritelerini koruyan Kidman ve Homes'ü ise köşeme birkaç kez konuk etmişim mesela...