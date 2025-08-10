Vazgeçmemenin başarıyı getirdiğinin ispatı

Şu anda yedinci stüdyo albümü 143'ü (2024) tanıtmak için düzenlediği beşinci konser turnesi The Lifetimes çerçevesinde ABD'nin çeşitli şehirlerinde konserler veriyor. 1984 doğumlu. Kısa süre önce Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un nişanlısıyla birlikte sahibi olduğu Blue Origin şirketine ait bir roketle uzaya gitti. Dokuz yıllık uzatmalı nişanlısı Orlando Bloom ile Daisy Dove Bloom isimli bir kız çocuğuna sahip. Bloom ile bu yaz yollarını ayırdıklarını duyurdu ve kısa süre önce ismi Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau ile anıldı. Kimden bahsedeceğimizi tahmin etmiş olmalısınız. Tabii ki Katy Perry'den...Dini müzikler dinleyerek büyüdü ve gençliğinde gospel müziği tarzında bir kariyerin peşine düştü. Red Hill Records ile albüm anlaşması imzaladıktan sonra ilk stüdyo albümü Katy Hudson'ı 2001'de yayımladı. Ancak daha sonra din dışı müzikler yapabilmek için Los Angeles'a taşındı. Perry, pop rock tarzındaki ikinci albümü One of the Boys'a koyduğu I Kissed a Girl ve Hot n Cold single'ları sayesinde 2008'de ünlendi. Perry, dört Guinness Dünya Rekoru dahil olmak üzere bugüne kadar birçok ödül ve adaylık elde etti. Forbes tarafından "Müzikte En Çok Kazanan Kadınlar" (2011-15) listesine dahil edildi. Dünya genelinde 11 milyon albüm ve 81 milyon single satarak tüm zamanların en çok satan sanatçıları arasına girdi. Yaklaşık 350 milyon dolarlık bir kişisel servete sahip.Perry'nin babası bir papaz, annesi ise ev hanımı. Verdiği röportajlarda ailesinin aksine 'katı bir biçimde dindar' olmadığını belirten Perry, "Tabii ki dua ederim özellikle de kendimi kontrol edebilmek için. Alçak gönüllü kalabilmek için her zaman dua ederim" diyor. Perry şarkı söylemeye ablası Angela'yı izleyerek ve onun kasetleriyle pratik yaparak başladığını söylüyor her zaman. Bir gün yine ailesinin yanında şarkı söylerken vokal dersleri alması gerektiğine karar verildi. Dokuz yaşında ses eğitimi almaya başladı. Dokuz yaşından 17 yaşına kadar kilisede şarkı söyledi. 13'üncü doğum gününde ailesi kendisine gitar hediye etti. Henüz o yaşlarda yazdığı şarkıları bestelemeye başladı. Ergenlik yıllarında paten kaymaya, kaykay sürmeye ve sörf yapmaya başladı. Ayrıca dans dersleri alarak swing, Lindy Hop ve jitterbug yapmayı öğrendi.15 yaşındayken müzik alanında bir kariyer yakalayabilmek için liseyi bıraktı. Şarkı söyleyişi Nashville, Tennessee'deki rock sanatçıları Steve Thomas ve Jennifer Knapp'in dikkatini çekti. İkili söz yazma yeteneğini geliştirmesi için Perry'nin Nashville'e gelmesini sağladı. Perry, Nashville'de demolar kaydetmeye başladı ve şarkı yazıp gitar çalmayı öğrendi. Dediğimiz gibi Red Hill Records ile albüm anlaşması imzaladıktan sonra çıkış albümünü kaydederek Katy Hudson adıyla 6 Mart 2001'de yayımladı. O albüm yaklaşık 200 kopya sattı. Ve tam bir başarısızlık olduğu için kısa süre içinde şirket, albümle ilgili işlemleri durdurdu. Bu onu durdurmadı müzikal kariyerini ilerletmek için 17 yaşında Los Angeles'a taşındı. 2008 yılında başarılı bir çıkış yakalamasını sağlayan single'lara kadar önünde ne kadar çok belirsiz zaman olduğunu bir düşünebilir misiniz tam şu an...Columbia şirketiyle anlaşması biten Kerry'ye beklenmedik bir yardım geliyor. Şirketin tanıtım çalışmalarını yürüten kişi şarkıcının demolarını Virgin Records başkanına dinletiyor. Ve böylece aynı grup içinde yer alacak yeni oluşturulan Capitol Music Group şirketi, Perry'nin çığır açacak bir yıldız olacağı fikrine ikna oldu. Yani Perry o kadar yıllık çabalamanın ardından 2007 yılında ancak kendisine ve çalışmalarına inanan birileriyle bir araya gelebildi. Virgin ve Capitol şirketleri birleştirilir birleştirilmez de şarkıcı ve yapımcı Dr. Luke, One of the Boys albümü için çalışmaya başladı. Ve işte o albüm Perry'nin tüm hayatının değişmesini sağladı. Geçtiğimiz yıl yedinci albümünü yayınladı 40 yaşındaki şarkıcı. Konser turnesi oldukça başarılı gidiyor, bir kız çocuğuna ve oldukça iddialı bir kişisel servete sahip.Perry'nin hikayesinde aksilikler uzun sürüyor. The Island Def Jam Music Group ile albüm anlaşması yaptıktan sonra, albüm yapım ekibi The Matrix'in albüm çalışmalarında görevlendirilerek ekibin kadın vokalisti yapılmaya çalışıldı. Ancak şirket çalışmaları tamamlanmadan iptal etti. Ayrıca Perry, şirketle anlaşmasının sonlandırılması üzerine Ballard ile üzerinde çalıştığı kendi albümünü de yayımlayamadı.Sonrasında Columbia Records ile anlaşma imzaladı ancak bu anlaşma da kısa süre içinde sonlandırıldı. Yani kısaca Perry 2008 yılına kadar. Perry ise hiç yılmadı. Çeşitli gruplarla sahneye çıktı. Arka arkaya farklı film müzik çalışma ekiplerine katıldı. Perry yılmadı ve şansı 2007 yılında dönmeye başladı.Perry'nin Columbia şirketiyle yaptığı anlaşmanın sonlandırıldığı tarihte yani.