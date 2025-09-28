Aykırı ve şöhretli prenses

Nepotism baby yani nepo baby dendiği zaman akla gelen isimlerden biri hiç kuşkusuz o demeyeceğim. Oysa annesi oyuncu Lisa Bonet. Çocukluğunun büyük kısmını üvey babası oyuncu Jason Momoa ile geçirdi. Babası ise hâlâ rock müzik dendiği zaman akla gelen isimlerden biri olan Lenny Kravitz. Yaklaşık 15 milyon dolarlık bir serveti var. Şarkıcı, yapımcı ve oyuncu. Penn Badgley ve Channing Tatum gibi birbirinden ünlü erkekle ilişki yaşadı ve şu anda müzik dünyasının en popüler isimlerinden Harry Styles ile birlikte. Büyük büyük anne ve babası hatta her iki taraftan birçok kişi oyunculuk ve habercilik dünyasının önemli isimleri. Tüm çocukluğu sinema ve müzik dünyasının en ünlü isimleriyle birlikte geçti. Ancak 1988 doğumlu Zoe Kravitz kendisine ait bir yol seçmeyi ve kendi ayakları üzerinde durmayı o kadar iyi başarmış durumdaki onu insan bir türlü ne anne ve babasıyla ne de hayatına giren erkeklerle doğrudan bir arada düşünebiliyor.

OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDI

Tüm şansına, ailesine ve maddi gücüne rağmen hep onlardan ayrı durmayı da başarabilmiş ender isimlerden biri. Yıllar boyunca oyunculuk üzerine eğitim alan ve üniversitede aldığı oyunculuk eğitimini profesyonel olarak sinema dünyasına adım atmak için yarıda bırakan Kravitz, hayalinin peşinden koşmayı sevenlerden. 2007 yılında Ne Reservations isimli filmle profesyonel olarak oyunculuk dünyasına adım atan Kravitz, 2011 yılında rol aldığı X-Men : First Class isimli filmle dünya çapında şöhrete kavuştu. Ardından Mad Max: Fury Road (2015), Fantastic Beasts (2016–2018) ve The Batman (2022) isimli filmlerle dünya çapındaki şöhretini daha da artırmayı başardı.



ROCK STAR HAYATI BENİ BÜYÜLEDİ

Lüks moda markalarının her zaman aradığı bir isim olan kusursuz fiziği ve farklı duruşuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kravitz, "Genç kızlığımın çok büyük kısmı anoreksiya ve bulimiya ile savaşarak geçti. Beslenme sorunlarım hep vardı. Şimdi sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya odaklanmaya çalışıyorum" diye konuşuyor. Anne ve babasının boşanmasından etkilendiğini dile getiren ünlü oyuncu, "10 yaşıma kadar annemle yaşadım ve yaz tatillerimi babamla geçirdim. Annem tahmin edeceğiniz üzere son derece sıkı ve sınırlar çizen bir kadındı. Babamın dünyası daha eğlenceli geldi. 11 yaşımda babamla yaşayıp yaz tatillerimi annemle geçirmeye karar verdim.

Sürekli bu iki dünyanın çatışmasını hissettim. Babamın rock star hayatından etkilenmemek imkansızdı. Ama çoğu zaman evde olmadığı ve kendimi yalnız hissettiğim bir hayatı neden seçtiğimi gerçekten bilmiyorum. Annenim aslında beni korumaya çalıştığını benim saf ve çocuksu kalmamı istediğini sonradan anladım. Ona haksızlık ettim. Ama sanırım o dönemde farklı bir tercih yapabilmem imkansızdı. O ünlüler dünyasının büyülü atmosferini babamın yanında daha fazla hissediyordum. O havanın insanı zehirleyebileceğini de herkesin sevdiği işi yaparken, tanınan biri olurken, farklı yaşam şekilleri tercih edebileceğini de o dönemin sonunda anladım. Bu şu an şöhretli olmanın gerekliliğini ve kendime ait farklı bir dünyamın daha olması gerektiği gerçekliğini daha iyi anlamamı sağladı. Şu an belki de şöhretle bu kadar kolay başarabilmem o çocuklu dönemimde anne ve babamla yaşadığım deneyimden ötürüdür" diye konuşuyor.



YETENEĞİM OLDUĞU İÇİN ŞANSLIYIM

Her zaman anne ve babasına yakın olduğunun da altını çizen oyuncu, "Oyuncu olmam sonradan Hollywood'a adım atan ya da farklı kökenli bir ailede dünyaya gelip çocukluktan itibaren zor şartlarda oyuncu olmaya çalışanlara göre kolaydı. Büyük annem çığır açan bir oyuncuydu. Ailemde sayısız oyuncu, yapımcı, haberci, televizyoncu var. Ben çok doğal olarak sanatla ilgili bir şey yapmak istedim. Benim gerçekliğim buydu. Şükürler olsun ki yeteneğim ve doğam da bu işi yapmaya uygundu. Yoksa ünlü anne ve babası olup oyunculuk yapmaya çalışan ancak bu konuda yeteneği olmayanlar olduğunu ve kendilerini zorladıklarını da görüyorum. Öyle bir durumda olmak istemezdim. Yeteneğim olmasaydı, kendi ayaklarım üzerinde, kendi sanat dilimi geliştiremeyeceğimi düşünseydim bu işle uğraşmak istemezdim" diye konuşuyor.