Karayip Korsanları: ABD-Rusya-Çin

Venezuela açıklarında son bir haftada yaşanan askerî hareketlilik, Rusya ve Çin'in bölgedeki görünürlüğünün artması ve Nicolás Maduro yönetiminin sert çıkışları, Washington'da alarm seviyesini yeniden yükseltti. Başkan Donald Trump, Latin Amerika hattındaki gelişmelerin "ulusal güvenliğin öncelikli gündemi" olduğunu belirterek güvenlik ekibini art arda acil toplantılara çağırdı.Savaş Bakanlığı ve ABD Güney Komutanlığı kaynakları, son günlerde Venezuela kıyı şeridinde Rusya'ya ait deniz devriye uçaklarının uçuşlarını artırdığını, ayrıca Çin yapımı radar ve gözetleme sistemlerinin yeni bölgelerde aktif edildiğini doğruluyor. Yetkililere göre Trump yönetimi, Venezuela'nın Rusya ile askerî-teknik işbirliğini genişletme çabalarını "ABD çıkarlarına doğrudan tehdit" olarak değerlendiriyor.Washington'da yapılan kritik toplantıların ana başlıkları şunlar:1- Karayipler'de caydırıcılık mimarisinin güçlendirilmesi 2- ABD Donanması'nın Venezuela yakınlarında devriye yoğunluğunun artırılması.3- Rus ve Çin ekipmanlarının Maduro rejimine transferinin kısıtlanması.4- Uyuşturucu, kaçakçılık ve finansal akışlara yönelik "Southern Shield" operasyonlarının genişletilmesi.Diplomatik kaynaklar, Trump yönetiminin bölgeye ilişkin "daha sert bir angajman politikasına" hazırlandığını ifade ediyor.İstihbarat birimlerinin Beyaz Saray'a sunduğu güncel rapora göre: Rusya'nın Venezuela'daki askerî varlığı 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Çin'in kıyı şeridinde kurduğu gözetleme sistemleri "bölgesel sinyal istihbaratını (SIGINT)" güçlendiriyor. Rus ve Çin askeri danışmanlarının Venezuela'nın iç güvenlik birimlerinde faaliyet alanları genişliyor.Bu hareketlilik, ABD'nin Latin Amerika'daki nüfuzunu dengelemeye yönelik yeni bir "anti-Washington bloklaşması" olarak değerlendiriliyor.Beyaz Saray kaynakları, Trump'ın krizle ilgili olarak: Latin Amerika liderleriyle telefon diplomasisi yürüttüğünü, Brezilya, Kolombiya ve Dominik Cumhuriyeti ile istihbarat paylaşımını artırdığını ve Avrupa'daki müttefiklerle Venezuela–Rusya hattını görüşmeye hazırlandığını bildiriyor. Öte yandan ABD yönetiminde, Venezuela krizinin "Ukrayna sonrası en riskli bölgesel dosya" olduğu görüşü giderek güçleniyor.Washington'daki değerlendirmelere göre Venezuela krizinin geleceği; Rusya'nın Caracas üzerindeki askerî etkisini artırıp artırmayacağına, Çin'in elektronik harp kapasitesini ne kadar genişleteceğine, Trump yönetiminin Karayipler'deki yeni askerî adımlarının ölçeğine bağlı olacak. Ancak kesin olan bir şey var: Venezuela-Rusya-Çin üçgeni, ABD'nin Latin Amerika stratejisinin merkezine yeniden oturdu ve jeopolitik risklerin savunma ekonomisini belirlediği yeni bir döneme girildi.Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Trump yönetiminin bölgedeki devriye faaliyetlerini "saldırganlık" olarak nitelendirerek, "ABD provokasyonlarına karşı tüm askerî seçenekleri masada tutuyoruz" dedi. Venezuela Savunma Bakanlığı'na bağlı kaynaklar, Rusya'nın iki ilave stratejik uçak gönderdiğini, Çin'den ise yeni elektronik harp sistemlerinin ülkeye ulaştığını iddia ediyor.Karayipler'de artan tansiyon, New York borsasında özellikle savunma-sanayi hisselerinde belirgin bir yükselişe neden oldu. Borsada son durum: RTX (Raytheon Technologies): Yüzde 2,7 yükseliş Lockheed Martin: Yüzde 1,9 artış Northrop Grumman: Yüzde 1,2 artış Boeing (savunma segmenti): pozitif ivme Yatırımcılar, Trump yönetiminin Karayipler'deki yeni adımlarının hava savunma sistemleri, devriye platformları ve insansız gözetleme sistemlerinde yeni siparişlere zemin hazırlayacağını öngörüyor.