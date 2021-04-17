Ramazan ayı 5. günü pratik iftar menüsü | İftar için ne pişirsem diyenler için Ramazan iftar menüsü...

Uzun süre açlık ve susuzluk yaşandığı için Ramazan ayında iftar menülerinde hafif yemekler ve hafif tatlılar tercih etmek gerekiyor. Ramazan ayı 5. gününde pratik iftar menüsü arayanlar için lezzetli bir menü hazırladık. 'İftarda ne pişirsem?' diyenleri yormayacak bu menü aynı zamanla sağlıklı besinlerden oluşuyor. İşte Ramazan ayı 5. günü iftar menüsü...

EKŞİLİ ÇORBA TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı aşurelik buğday

1 su bardağı nohut

1 su bardağı yeşil mercimek

2-3 adet domates

1 tatlı kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

Yarım demet doğranmış semizotu

2 yemek kaşığı sumak ekşisi

Yeteri kadar su

Tuz, pul biber

ÜZERİ İÇİN:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

3-4 diş kıyılmış sarımsak

YAPILIŞI

Buğday, nohut ve mercimeği bir gece öncesinden ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün sularını süzün ve buğdayı 5 su bardağı su ile tencereye alıp kaynatın. Kaynadıktan 10 dakika sonra nohutları ekleyip birlikte pişirin (suyu azaldıkça sıcak su ekleyin). Kabukları soyulup rendelenmiş domates, biber salçası ve ayçiçeği yağını karıştırıp, ıslatılmış mercimekle birlikte buğdaya ekleyin. Pişmeye yakın semizotunu katın ve 5 dakika daha pişirin. Sumak ekşisi, pul biber ve tuz ekleyip 1-2 taşım kaynatın. Üzerine tereyağında yaktığınız nane ile sarımsağı gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.

YOĞURTLU TAVUK KEBABI TARİFİ

MALZEMELER

400 gram tavuk göğüs eti

3 yemek kaşığı tereyağI

2 adet patates

3 adet sivri biber

Yarım çay kaşığı köri

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon, kekik

KIZARTMAK İÇİN:

Ayçiçeği yağı

ÜZERİ İÇİN:

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

DOMATES SOS İÇİN:

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su

YAPILIŞI

Tavuk etini kuşbaşından biraz daha büyük doğrayın. Tereyağı ile birlikte tavaya alın. Üzerine köri, tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve kekik katın. Tavuk etinin rengi dönene kadar soteleyin. Kızdırılmış ayçiçeği yağında önce iri küp doğranmış patates, daha sonra birkaç parçaya bölünmüş sivri biberleri kızartın. Üzerine tavuğu ilave edip karıştırın. Yoğurt ve dövülmüş sarımsağı bir kapta çırpın. Domates sos için tereyağını eritin ve salçayı birkaç kez çevirin. Suyu katıp kaynatın. Tavuk kebabının üzerine önce yoğurt, daha sonra domates sosu gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.

MERCİMEKLİ BULGUR PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı kahverengi veya yeşil mercimek

8 su bardağı su

2 su bardağı pilavlık bulgur

1/4 su bardağı zeytinyağı, tuz

Üzerine: 4 adet soğan

3/4 su bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI

Mercimeği bir gece önceden üzerini iki parmak geçecek kadar suyla ıslatın. Ertesi gün süzüp üzerine 8 su bardağı su ve bir tutam tuz ilave edip kapağı kapalı olarak ocağa oturtun. Kaynayana dek harlı ateşte, sonra kısık ateşte yumuşayana dek haşlayın. Mercimek yumuşadığında içine yıkanıp süzülmüş bulgur, zeytinyağı ve tuz ilave edip karıştırın. Tencerede bulgurun iki parmak üstüne çıkacak kadar su olmalı. Azalmışsa kaynar su ilave edin ve bulgur yumuşayana dek karıştırmadan pişirin. Piyazlık doğradığınız soğanları bir tavaya alın. Üzerine zeytinyağını ilave edin. Yağ kızana dek harlı, daha sonra kısık ateşte, arada bir karıştırarak soğan şeffaflaşana dek yaklaşık 25-30 dakika kavurun. Pilavı servis tabağına aktarın. Üzerine yağıyla birlikte kavrulmuş soğanı döküp ikram edin.

CEVİZLİ SARMA TARİFİ

MALZEMELER

8 yemek kaşığı toz şeker

6 yemek kaşığı un

1 litre süt

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı tereyağı

Birer su bardağı ceviz ve Hindistan cevizi

Toz Antep fıstığı

YAPILIŞI

Toz şeker ve unu karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak süt ekleyin. Vanilya ve tereyağı ekleyip karıştırmaya devam edin. Muhallebi kıvamını alınca ocaktan indirip mikser yardımıyla 5 dakika çırpın. Kare veya dikdörtgen orta boy bir tepsiye kalın olmayacak şekilde dökün. Bir gece buzdolabında dinlendirip kare biçiminde dilimleyin. Hindistan cevizini düz bir zemine yayın. Üzerine bir adet muhallebi karesi yerleştirip ceviz serpin. Rulo yapıp Antep fıstığı ile süsleyin. Kalan muhallebiyi de aynı şekilde hazırlayın. Soğuk servis yapın. Üzerine dilerseniz çikolata sosu ekleyebilirsiniz.