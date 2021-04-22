Ramazan'ın 10. günü iftar menüsü! En pratik tarifler...

Ramazan'da hazırlayacağınız iftar menüsü, sağlıklı besinlerden oluşursa iftar sonrası ortaya çıkan hazımsızlık gibi şikayetler o kadar az olur. Ramazan'ın 10. günü iftar menüsü hazırlarken nohut gibi besleyiciliği yüksek bir yemek, yayla çorbası gibi hem doyurucu hem lezzetli bir çorba, kan şekerini hızla yükseltmeyecek hafifi sütlü bir tatlı seçtik. İşte en pratik iftar menüsü...

YAYLA ÇORBASI TARİFİ



MALZEMELER:

7 su bardağı su (tencere)

1 fincan küçük fincan pirinç

1 su bardağı su

1.5 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Nane

YAPILIŞI

Tencerinize önceden yıkanmış pirinçleri, suyu ve sıvıyağı ekleyerek pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Bir kaseye yoğurt, yumurta, tuz, un ve bir su bardağı suyu ilave edip iyice çırpın. Yumuşayan pirinçlerin içerisinden kepçe yardımı ile biraz su alıp yoğurtlu karışımınıza dökün. Bir süre karıştırdıktan sonra tencereye ekleyin. Ardından hızlı hızlı karıştırın. Bu noktaya çok dikkat edin aksi takdirde çorbanız kesilir. Kaynayınca altını kısın. 10 dakikada öyle pişirdikten sonra çorbanız yemeye hazır hale gelecektir. Nane ve tereyağını da ayrı bir tavada kızdırıp üzerine dökebilirsiniz.



NOHUT YEMEĞİ TARİFİ



MALZEMELER:

2 su bardağı nohut

250 gr yağsız dana sote

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı tatlı toz biber

2 adet ince kıyım orta boy soğan

1 çay bardağı sıvı yağ

Tuz

YAPILIŞI

Genellikle günümüzde bayanlar nohut yemeği yapmak için nohutu bir önceki akşamdan ıslarlar. Ancak bunu yapmanıza hiç gerek yok. Sabah düdüklüde bir su kaynatın. Nohut düdüklüde pişerken, yemek için hazırlamış olduğunuz tencerede etleri bir güzel pişirin. Eğer sert halde kalırsa hiç telaş yapmayın. Çünkü nohutla beraber 1-2 saat pişmeye devam edecek. Düdüklünün altını kapatıp buharını çıkarttıktan sonra suyunu süzün. Etlerin üstüne soğanı onun üstünede nohutları ve son olarakta ılık suyu malzamenin üstünü 1 parmak geçecek kadar ilave edin. Kapağını kapatın. Ocağın altını açın. Kaynadıktan 5 dakika sonra kısın bu şekilde 2,5 saat kadar sürer pişmesi. Her zamanki gibi arada kontrol ediyoruz. Ve çatalla bastırıp yetinmeyip tadinada bakıyoruz. Unutmayın oruçlu olmanın dışında tadılmadan pişirilen yemek lezzetli olamaz. Tadın damağa vurması oldukça önemlidir. Yemek piştiğinde bir tavada yağla birlikte salçaları birazcık döndürüp, tencereye tuzu, toz biberi(kavurmadan) ve yağlı salçayı da ilave edip yemeğimiz karıştırıp 2 dakika daha bekleyip altını kapatıyoruz. Harika bir tencere etli nohutunuz sofranızda hazır. Yanında turşu ve pilav ile muhteşem bi servis önerisidir.



PİLAV TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı kaynamış su

2 yemek kaşığı sıvıyağ

3 yemek kaşığı dolusu tereyağı

1 et bulyon (isteğe göre)

1 tatlı kaşığı tuz



YAPILIŞI:

Pirinci pişirmeden birkaç saat önce tuzlu sıcak suda bekletin. Pirinçleri yıkayın ve süzün. Yağları pilav tenceresine alın. Yağ eridikten sonra pirinçleri pilav tenceresine alın. Pirinçleri pembeleşene kadar yaklaşık 5 dakika kavurun. Üzerine birkaç damla limon suyu sıkıp kavurmaya devam edin. Bulyonu pilavın kaynamış suyunda eritin ve tencereye dökün, tuzunu da ekleyip iyice karıştırın. Tencerenin ağzını kapatın, kısık ateşte yaklaşık 20 dakika pişirin. Pilav suyunu çektikten sonra bir sofra bezine sarın ve yarım saat kadar demlendirin. Tane tane pirinç pilavınızı istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

MAGNOLİA TARİFİ

MALZEMELER

1 litre süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 su bardağından 1 parmak az şeker

1 yumurta sarısı

1 kutu sıvı krema (200 ml.)

1 paket yulaflı bisküvi

10 tane bebek bisküvisi

Mevsim meyveleri (Çilek, muz, kivi..)

Fındık parçacıkları

YAPILIŞI