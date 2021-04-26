Ramazan'ın 14. günü iftar menüsü! En pratik ve lezzetli tarifler...

Ramazan'ın 14. gününde iftar menüsünde çorba olarak geleneksel bir lezzet olan ve bir kez tadanların hayran kaldığı arabaşı çorbasını tercih ettik. Çorbanın yanına hazırlayacağınız pratik su böreği tarifiyle hem iftar sofrasında hem de kalanıyla sahur sofrasında lezzetli bir öğün hazırlamış olacaksınız. İşte "İftara ne pişirsem" diye düşünenler için hazırladığımız örnek iftar menüsü...

ARABAŞI ÇORBASI TARİFİ



MALZEMELER:

2 adet tavuk but

2 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı tereyağı

2 kaşık un

Hamuru için;

1 litre su

20-25 yemek kaşığı un

Tuz

YAPILIŞI

Önce hamurumuzu yapalım 3-4 saat beklemesi gerekmekte... 1 litre suyu kaynamaya bırakalım. Unu ılık suyla çözdürelim (yani una su ekleyerek karıştıralım). Kaynayan suya devamlı karıştırarak yavaş yavaş unu ilave edelim. Unun markasına göre değişiyor bazı unlar çok güzel tutuyor bazı unlarda sıkıntı olabiliyor. Kıvamını ayarlarken karıştırdığımız kaşığın zor çevriliyor olması lazım. Eğer ununuz az geldiyse ocağın altını iyice kısıp pratik hareketlerle birkaç kaşık unu suda çözdürüp ilave edebilirsiniz. Önceden yaptığımda hemen kıvamı tutmuştu ama bu kullandığım unda birkaç kere işlem yapmam gerekti. Ben 20 kaşık un kullandım siz dediğim şekilde ayarlayın. Karıştırırken zorlanmaya başlayınca un yeterlidir. Devamlı karıştırarak kaynatın. Tepsiyi ıslatın ve hamurumuzu tepsiye yayıp soğuk bir zeminde 3-4 saat bekletin. Çorba tarifini de anlatacak olursak tavuğu haşlıyoruz. Suyunu fazla koyalım haşlarken çünkü haşladığımız o suyu çorbamızda kullanacağız. Haşladığımız tavuk etini didikleyelim. Ayrı bir tencerede tereyağında unu kavuruyoruz. Yağsız unu kavurup daha sonrada yağ ekleyebilirsiniz. Unun kokusu çıktıktan sonra salçayı ve pul biberi ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Daha sonra tavuk suyumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Devamlı karıştırıyoruz ki topaklanmasın. Eğer topaklanırsa tavuk etini eklemeden önce blenderden geçirebilirsiniz. Çorbamız kaynadıktan sonra didiklediğimiz tavuk etlerini ekliyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Biraz kaynadıktan kıvam bulduktan sonra ocağımızı kapatıyoruz. Hamuruyla birlikte tüketiyoruz. Hamuru dilimler halinde kesiyoruz ve kaşığımıza hamurdan alıp çorbadan alıyoruz ve çiğnemeden yutuyoruz. Afiyet olsun…

PRATİK PEYİRLİ SU BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

4 adet yufka

400 gram beyaz peynir (yumuşak, ufalanmış)

1/2 demet maydanoz (kıyılmış)

1,5 su bardağı süt

1/2 su bardağı soda

2 adet yumurta

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı susam ve çörek otu karışımı

1 yemek kaşığı tereyağı



YAPILIŞI

Bir karıştırma kabı alınıp süt, soda, yumurta ve sıvı yağı aktarılır ve karıştırılır. Ayrı bir kaseye peynirleri ufalayıp kıyılmış maydanozları eklenip karıştırılır. Kullanılacak kap yağlanır ve ardından susam-çörek otu karışımı kalıba serpiştirilir. 1 adet yufka kalıba orantılı bir şekilde yerleştirilir. Diğer yufkalardan birisi dörde bölünüp hazırlanan sosa batırılır kalıbın içine yerleştirilir. Üzerine peynirli karışımın yarısı koyulur. Kalan yufkalardan birisi daha dörde bölünüp sosa batırıldıktan sonra peynirlerin üzerine yerleştirilir. Geriye kalan peynirli karşım da yeniden koyup son yufkayı da dörde bölüp soslanarak yerleştirilir. Kalıptan sarkan yufkalar içe doğru katlanıp böreğinizi tamamlanır. 170 derece fırında yaklaşık 45 dakika kadar pişirilir. Pişen böreği 15 dakika dinlendirip ters çevirerek kalıptan çıkardıktan sonra su böreği servis hazır hale gelir.



TAVUKLU GÜVEÇ TARİFİ

MALZEMELER

Yarım kg tavuk but

5 çarliston biber

4 patates

1 domates

1 soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

Karabiber

Pul biber

Kekik

Tuz



YAPILIŞI:

Biberi iri parçalar halinde doğrayın. Ayrı bir kapta domatesleri irice doğrayın. Güveçte tereyağını erittin, ince kıyılmış soğan ve sarımsağı ekleyin. Salçaları da ekleyip soğan pembeleşene kadar karıştırın. Tavuk butu ekleyin ve salçalı sosta biraz pişirin. Ardından biberi güvece alın. Domatesleri de ekledikten sonra kaynar suyu güvece dökün. Karabiber, pul biberi ekleyin. Son olarak tavuklar yumuşadıktan sonra tuzu ekleyin ve ağzını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakın. Tavuk güveç tarifiniz hazır. Afiyet olsun…

ÇOBAN SALATASI TARİFİ



MALZEMELER

3-4 adet küçük boy soğan

5 adet orta boy domates

4 adet orta boy salatalık

5-6 adet sivri biber

5-6 dal maydanoz

1 adet limonun suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz

YAPILIŞI

Soğanları temizleyip piyazlık doğrayın. Arzunuza göre tuzla ovun ya da olduğu gibi geniş bir kaba aktarın. Üzerine küp doğranmış salatalık ve domates ile ince kıyılmış sivri biber ilave edin. Maydanozları kıyıp salataya ekleyin. Limon suyu ve zeytinyağını üzerine gezdirin. Tuz serpip harmanlayın. Tabağa ya da kaseye aktarıp servis yapın.



İRMİK HELVASI TARİFİ

MALZEMELER

2 bardak irmik

100 gr tere yağ

1.5 su bardağı süt

1.5 su bardağı şeker

1.5 su bardağı su

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi (isteğe göre)

Sade dondurma

HAZIRLANIŞI