Ramazan ayı 26. günü iftar menüsü | Bugün iftarda ne pişirsem diyenler için leziz ve pratik iftar menüsü…

Özellikle Ramazan ayında uzun süre tokluk hissi veren yemeklerin önemi büyük oluyor. Sevdiklerinize Ramazan'ın 26. gününde hazırlayabileceğiniz hem leziz hem de pratik iftar menüsü tariflerini sizlere sunuyoruz. 'Bugün iftarda ne pişirsem' diyenler için bu leziz tarifler kurtarıcınız olacak. İşte pratik iftar yemekleri arayanlar için Ramazan ayının 26. günü iftar menüsü…
KIRMIZI BİBER ÇORBASI TARİFİ
MALZEMELER:
YAPILIŞI
Dolmalık biberlerin çekirdeklerini çıkarıp, 1 su bardağı suda haşlayın. Zarlarını soyup, kırmızı biberle birlikte blenderden geçirin. Ayrı bir yerde unu sıvıyağda kavurun. Biber püresini ilave edip, 1-2 dakika karıştırın. Tavuk suyu ve sütü ilave edip, karıştırın. Kısık ateşte 10 dakika pişirin.
Derin bir kasede yumurta sarısını limon suyu ile iyice çırpın. Çorbadan 1 kepçe alarak yumurtalı karışıma çırparak ilave edin. Daha sonra yavaş yavaş ve karıştırarak tencereye dökün. Tuz, karabiber ve naneyi ilave edin. 1-2 taşım kaynatıp, ocaktan alın. Süsleyerek servis yapın.
İÇLİ KÖFTE TARİFİ
MALZEMELER
İç malzemesi:
Dış malzemesi:
YAPILIŞI
İnce kıydığınız soğanı sıvı yağda pembeleştirip üzerine kıymayı ilave ederek kavurun. Kıyılmış maydanoz ve cevizi ekleyip ocaktan alın. Baharatları ve tuzu katın. Dış malzemeyi hazırlamak için, patatesleri haşlayıp rendeleyin. Kalan tüm malzemeyi üzerine ekleyin ve iyice yoğurun.
Hamur kurudukça elinizi su ile ıslatıp yoğurmayı sürdürün. Bulgurlu hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartın. Avucunuzun içinde yuvarlayarak şekillendirin. Başparmağınız yardımı ile ortasını oyup, içine kıymalı harçtan 3 çorba kaşığı kadar doldurun. Hamuru parmak uçları ile çekerek deliği kapatın. Tuzlu suda haşlayın ya da bol yağda kızartın.
KAŞIK SALATASI TARİFİ
MALZEMELER
YAPILIŞI
Öncelikle salatalıkları küçük küp halinde doğrayın. Domatesleri de aynı şekilde küçük küp halinde doğrayın ardından maydanozu da ince ince doğrayın.
Daha sonra baharatları nar ekşisi ve zeytinyağını ilave edip iyice karıştırın. En son suyu ilave ederek servis edin.
KREM KARAMEL TARİFİ
MALZEMELER
Karameli için:
YAPILIŞI
Sütü derin bir tencereye aktarın. Toz şeker ekleyip, karıştırdıktan sonra kısık ateşte 2-3 dakika ılınana kadar pişirin.
Ayrı bir kaba tek tek aldığınız yumurtaları, vanilya ile karıştırdıktan sonra ılık durumda olan şekerli süt karışımına azar azar ılıştırarak ekleyin.
İyice karıştırdığınız karışımı kısık ateşte 2 dakika kadar pişirdikten sonra ocaktan alın.
Tatlının karameli için; toz şekeri bir tavaya alın ve eriyip karamel halini alana kadar kısık ateşte eritin. Koyulaşıp karamel halini alan toz şekere limon suyu katıp karıştırdıktan sonra ocaktan alın.
Tatlıyı pişireceğiniz fırın kaplarının tabanına hazırladığınız karameli paylaştırın.
Sulu halde olan sütlü tatlı karışımını, pürüzsüz bir kıvam elde etmek için süzerek ayrı bir kaseye alın.
Sütlü karışımı tabanını karamel ile kapladığınız tatlı kaselerine paylaştırdıktan sonra fırın tepsisine yerleştirin.
Kapların yarısına gelecek kadar soğuk suyu fırın tepsisine ekleyin. Tatlıları, önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika kadar pişirin.
Fırından çıkardığınız krem karamelleri soğuduktan sonra ters çevirerek kalıplarından çıkartın. Altta kalan karamel sosu üzerlerinden aşağı doğru yayılan tatlıları, arzuya göre dondurma ilavesiyle sevdiklerinizle paylaşın.