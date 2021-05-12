Ramazan'ın 30. gününde enfes bir iftar menüsü

"Bugün ne pişirsem?" sorusu herkes için zor olsa da aslında mükemmel bir sofra hazırlayabilirsiniz. Şehriyeli domates çorbası, biber dolması, lazanya ve künefenin muhteşem uyumu sayesinde enfes bir sofrada sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. İşte bu menünün tarifi...

DOMATESLİ ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

4 domates

5 su bardağı sıcak su

½ bardak arpa şehriye

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

YAPILIŞI

Geniş bir tencereye tereyağını ve sıvı yağı alın, üzerine salçaları ekleyin ve karıştırın. Tencereye unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Rendelenmiş domatesi ekleyin. Ardından arpa şehriye ve tuzu ekleyip karıştırın. Sıcak suyu karışıma ekleyin ve kısık ateşte pişirin.

Arpa şehriyeler yumuşayıp kıvamı katılaşmaya başlayınca çorbayı ocaktan alın. Domatesli arpa şehriye çorbanız hazır. Afiyet olsun…

BİBER DOLMASI TARİFİ

MALZEMELER

9- 10 adet renkli dolmalık biber

2 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 orta boy soğan

YAPILIŞI

Soğanı küçük küçük doğrayın ve yağda kavurun. Üzerine salçaları ve pirinci ekleyip karıştırmaya devam edin.

Kavrulan içi dolma biberlerin içerisini yerleştirin. Biberleri tencereye dizin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.

Ağzını kapattığınız tencereyi yaklaşık yarım saat kısık ateşte pişirin. Dolma biber tarifi hazır. Afiyet olsun…

LAZANYA TARİFİ



MALZEMELER

400 gr kıyma

1 paket lazanya

4 domates

3 sivri biber

1 kapya biber

1 yemek kaşığı salça

Sıvı yağ

Karabiber

Kekik

Tuz

Beşamel sos için;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 paket krema

½ çay bardağı süt

Rendelenmiş muskat

Üzeri için;

Rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Geniş bir kaba sıvı yağ ve salçayı alın. Ardından ince doğranmış sivri biber ve kapya biberi de ekleyin.

Rendelenmiş domatesleri ve kıymayı ekleyip malzemeleri iyice karıştırın. Son olarak karabiber, kekik ve tuzu ekleyin. Karışımı pişene kadar iyice karıştırın. Pişen iç harcı soğumaya bırakın.

Lazanya için beşamel sosu hazırlamak için öncelikle genişçe bir tencerede tereyağını eritin. Sonrasında tencereye un ekleyin ve un kokusu çıkana kadar tencerede kavurun.

Soğuk süt ve kremayı ekleyip ocakta kısık ateşte bu karışımı çırpmaya devam edin. Son olarak lazanya tarifi için rendelenmiş muskatı ekleyin ve beşamel sosu dinlenmeye alın.

Fırın kabının tabanına kıymalı harç ve beşamel sos alın üzerine kaşar peyniri ve lazanya ekleyin.

Bir sonraki adımda sırasıyla kıymalı harç, beşamel sos, lazanya ve kaşar peynirini lazanyanız için üst üste dizin. Fırın kabının en üstüne beşamel sos ve kaşar peyniri serpin. 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.

KÜNEFE TARİFİ

MALZEMELER:

500 gr kadayıf

250 gr künefelik peynir ya da dil peyniri

100 gr tereyağı

1 tatlı kaşığı pekmez

Şerbet için;

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Limon suyu



Üzeri için;

Yeşil fıstık

YAPILIŞI

İlk olarak şerbeti hazırlayın. Geniş bir tencereye suyu ve şekeri alın. Şeker erimeye başlayınca limon damlalarını ekleyin ve katılaşmasını bekleyin.

Geniş bir tavada tereyağını eritin ve içerisine pekmez ekleyin. Künefe tavasının tabanına yağlı pekmez karışından sürün.

Üzerine buzdolabından çıkarılmış kadayıfın yarısını koyup tepsi dibine doğru bastırın. Ortasına peyniri ekleyin ve kalan kadayıfla tepsinin üstünü kapatın.

Tepsiye orta ateşteki ocakta yakmadan pişirin. Kadayıfı ters çevirip alt kısmını da pişirin.

Pişen kadayıfın üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Suyunu çektikten sonra servis edebilirsiniz. Künefe tarifi hazır. Afiyet olsun…