Böreğin en tatlı hali: Laz böreği Doğu Karadeniz’de Ramazan’da en çok tercih edilen tatlılar arasında!

Laz böreğinin yapımının çok kolay gibi görülse de bir çok aşaması olan bir tatlı olduğunu belirten Nejla Keresteci, "Laz böreğinin Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer aldığını söyledi. Keresteci, "Laz böreği hafif ve yöresel bir tatlı. Diğer tatlılara nazaran şerbet oranı daha az olduğu için insanlar tercih edebiliyor. Bakıldığında çok kolay gibi gözükse de çok aşaması var. Hamuru çok önemli. Hamuru güzel olmaz ise yufkası güzel olmaz, yufka güzel olmaz ise laz böreğiniz güzel olmaz. Muhallebisi çok önemli. Kullandığımız malzeme çok önemli. Bunların doğal ve organik olması lazım. Köy tereyağı, köy sütü vs. Yani ürünlerimin hepsi doğal ve günlük malzemeler ile yapılmalı" dedi.





Ramazan'da laz böreğine talebin arttığını kaydeden Keresteci, "Ramazan'da talep çok artıyor. O yüzden güzel bir hazırlık yaptık. Çalışanlarımızın çoğu bayan. Bugün bakıldığında her tatlı sektöründe en az 10-15 kadın çalışıyor. Bu da bizi mutlu ediyor tabii ki. Bu şubemizde 22 kadın çalışıyor. Diğer şubemizde de 20 kadın çalışanımız var. Erkek çalışanlarımız da var. Onlar garson, pasta ustası vs. olabiliyor ama ağırlıklı kadın çalışanımız var diye konuştu.







Nejla Keresteci, laz böreğine artık yöre dışından da çok talep gelmeye başladığını belirterek bu yaz İzmir Çeşme'de de bir işletme açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.