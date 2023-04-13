Ramazan dolayısıyla tasavvuf musikisi konseri düzenlendi

Tasavvuf geleneğinde insanı, doğayı ve evrene duyulan aşkı tanımlayan manevi öğretileri ezgilerle bütünleştiren nadide eserlerin söylendiği konserde, yaşamın özüne dair mesajlar aktarıldı. Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sinem Miraç Öztürk ve Dr. Öğr. Üyesi Zafer Eren yönetimindeki koro, Yunus Emre ve Mevlana başta olmak üzere birçok mutasavvıfın manevi öğretilerini musikinin diliyle yorumladı.



Konsere üniversitenin üst yönetimi ile birlikte akademisyenler, uluslararası konuklar, afetzede misafirler ve öğrenciler katıldı.