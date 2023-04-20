Uzmanından bayrama özel ‘Güllaçlı İrmik’ tarifi



ÇOCUKLARA ÖZEL EVDE ÇİKOLATA YAPILABİLİR

Bayramda çocuklara özel, evde çikolata yapılabileceğini ve bunun ikram edilmesinin daha sağlıklı olacağını belirten Yılmaz, "Çocuklar çikolatayı çok sever. Bu yüzden özellikle şeker ilavesiz bitter çikolataları kremayla ganaj haline getirip onu tekrardan bir çikolata yapıp çocuklara gayet rahatlıkla yedirebiliriz. Ya da meyve ile mesela frambuazlı mus yapılabilir. Biliyorsunuz bunu da dondurma gibi çok severek yiyorlar" dedi.



Tatlı tüketiminde sağlıklı yola gidilmesinin yaşam tarzı hale getirilmesi gerektiğini savunan Yılmaz sözlerine son olarak şunları ekledi:

"Diğer türlüsü güçtür. İrade gücünü daha az kullanacağımız çevrelerde olmamız gerekiyor. Etrafımızdaki kişiler aşırı kalorili, sağlıksız, şerbetli tatlılarla beslenirken bizim irademizi koruyup bunları yemememiz ne yazık ki mümkün olmuyor. Bu yüzden özellikle çocuklarımızı sağlıklı yaşama yönlendirmek istiyorsak o değişimi önce kendimizde başlatmamız gerekiyor. Ayrıca yemek, içmek ve barınmak bizim en temel içgüdümüzken kendi yemeğimizi, tatlımızı, kendimize en faydalı şekilde yapamıyorsak vah bizim halimize."