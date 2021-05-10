Kadir Gecesi’nde en güzel bağış

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mahalle sakinleri, Kadir Gecesi'ni Kızılay'a kan bağışında bulunarak değerlendirdi. İlçeye bağlı Hamzafakılı Mahallesi sakinleri, Kadir Gecesi'nde kan bağışında bulunarak örnek bir davranış ortaya koydu. Yapılan kan bağışı ile ilgili bilgi veren Hamzafakılı Mahallesi Muhtarı İsmail Mithat Altıay, kampanyaya destek veren mahalle sakinlerine teşekkür etti. Altıay, "Hamzafakılı Muhtarlığı olarak, Kızılay ile işbirliği içerisinde mübarek Kadir Gecesi'nde güzel bir etkinliğe imza attık. Muhtarlık binamızın önünde konuşlandırdığımız Kızılay'ın kan toplama aracında 30 ünitenin üzerinde kan toplandı. Fedakarca görev yapan Kızılay çalışanları ile mahallemizden kan veren gönüllerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu anlamlı etkinliği Kadir Gecesi'nde gerçekleştirmenin mutluluğunu ve hazzını yaşıyoruz. Bu vesileyle toplanan kanların hastalarımıza şifa olmasını diliyor, tüm İslam Aleminin mübarek Kadir Gecesi tebrik ediyor; hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.