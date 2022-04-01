Müftü Taşçi: “Oruç aç kalmak değil, vücudun ibadetidir”

Ramazan Ay'ının diğer aylardan farklı olduğuna vurgu yapan Mehmet Taşçi, bu ayda müminlerin ibadetlerini eksiksiz yapması gerektiğine işaret etti.

Müftü Taşçi, "Rabbim, bir kez daha günahlarımızdan kurtulacağımız, yeryüzünü rahmetinin, mağfiretinin kuşatacağı, cennetin kapılarının açılacağı, cehennem kapılarının kapanacağı, şeytanların zincire vurulacağı bir Ramazan ayına daha eriştirdi kavuşturdu, hamdu senalar olsun. Nice Ramazanlara sağlık ve sıhhat içerisinde erişmeyi nasip eylesin. Zamanlar vardır, diğer zamanlara benzemez, mekanlar vardır diğer mekanlara benzemez. Özel ve güzel, müstesna bir yere sahip olan Ramazan Ay'ına kavuştuk çok şükür. Cenab-ı Allah bu ayı bize tarif ederken, bu ayın ne için olduğunu, orucun bize kazandırdığı güzelliklerden birisi olan takvaya vurgu yapılıyor.

Ayette, 'Ey müminler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki, oruç sayesinde sorumluluk bilincini kazanmış müminler olursunuz. Umulur ki takvaya dayalı bir hayat sürmeyi öğrenmiş olursunuz. Umulur ki, haramlardan ve günahlardan kaçınan Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılan, nehilerinden de kaçan müminler haline gelmeniz için Allah orucu sizden öncekilere fark kıldığı gibi sizlere de farz kıldı.'

Bir ay boyunca tuttuğumuz oruçla Allah'ın rızasını kazanmış kullarından olmamız gerekir. Bir ay oruçla diğer ibadetlerimizi de yaparak bize takvayı kazandırmamışsa bizler birer muttaki Müslüman haline gelmemişsek her birimiz sorumluluk bilinci elde edememiş isek biz Ramazan'ı ıskaladık demektir. Rabbimizin bize emrettiği sonuç ve neticeyi almamışız demektir" dedi.

Oruç tutmanın aç kalmak manasına gelmediğini kaydeden Taşçi, "Orucu yalnızca midemizi yemeden içmeden uzaklaştırmak, aç kalmak değildir. Oruç bütün vücudumuzun azalarının ibadet yaptığında oruç ancak oruç olur. Haramdan uzak duracağız. Rabbimizin gitmeyin, görmeyin, duymayın, olmayın dediği şeylerden uzak duracağız. Gözlerimiz, kulaklarımız, dilimiz, ellerimiz ve ayaklarımız kısacası tüm organlarımız oruç tutacak. Yalan, gıybet, iftira, zina olmayacak. Bunları terk ettiğimiz zaman tuttuğumuz oruç o zaman oruç olur.

Pandemi dolayısıyla iki yıl camiler ve teravilerimizi kılamadık. Müslümanlara ayrı bir zevk, lezzet veren bu güzellikten ayrı kaldık. Camilerimizin temizliği yapıldı. Mümin kardeşlerimiz teravilerde camilerimizi dolduralım. Tüm Ramazan ayı boyunca teravihlerimizi kılalım. Camilerimizde mukabeleler okunacak. Müslüman kardeşlerimizin bu mukabelelerine eşlik etsinler.

Ramazan ayında fitrelerimizi, sadakalarımızı, zekatlarımızı verelim. Gelirlerimizden fakir ve fukaranın hakkını verelim. Fitrelerimizi 40 TL olarak belirlendi. En az 40 TL vermek gerekir. Ama insan kendi gücüne göre istediği miktarı verebilir.

Oruçlarımız inşallah Rabbimin cennetini kazanmaya vesile olsun inşallah, Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan Müslümanlara yardım etsin, zulümden kurtulmayı nasip eylesin inşallah. Yaklaşık 3 yıldır insanların üzerinde olan salgın hastalığını insanlıktan uzak eylesin" ifadelerini kullandı.

