Muhteşem eserler ziyaretçileri bekliyor

Osmanlı İmparatorluğu döneminde açılan son müze olan Türk ve İslam Eserleri Müzesi (TİEM), ramazan ayında 9.00- 23.00 saatlerinde ziyarete açık olacak. Osmanlı sivil mimarisinin önemli yapılarından, Sultanahmet Meydanı'ndaki Pargalı İbrahim Paşa Sarayı'na kurulan müze, koleksiyonunda bulundurduğu binlerce eserle yerli ve yabancı tarih meraklılarını bekliyor. TİEM Müdürü Ekrem Aytar, müzenin tarih meraklılarına Emeviler ve Abbasiler'den başlamak üzere kronolojik bir ziyaret fırsatı sunduğuna işaret ederek, "Hz. Muhammed'den itibaren mushafı şerifler, yazma eserler, halılar, kilimler, hat eserler, hepsi burada mevcut. Ama Mukaddes Emanetler bölümü ziyaretçilerimizin ilgisini ayrıca çekecektir diye düşünüyorum. Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır'ı fethinden sonra halifelik Osmanlı'ya geçmiştir ve oradaki kutsal emanetler de toplanıp İstanbul'a getirilmiştir. Daha sonra Fahrettin Paşa, Hicaz'daki kutsal emanetleri de I. Dünya Savaşı'nda düşmanın eline geçmemesi için buraya getirmiştir. Bunlar Topkapı Sarayı'nda Kutsal Emanetler bölümünde sergilenmektedir. Fakat o kadar fazla kutsal emanet var ki, bunların bir kısmı da şu anda müzemizde ziyaretçilerimizin beğenisine sunulmaktadır." Müzedeki kutsal emanetler arasında Hz. Muhammed'in sakalının, ayak izinin ve Kâbe örtülerinin yer aldığını aktaran Aytar, "Hilye-i şerifler de Peygamber Efendimizin fiziki özelliklerini anlatır. Hz. Ali Efendimizin bize aktardığı şekilde yazılmıştır. İslam dininde resim yapmak hoş karşılanmadığı için yazıyla anlatılmıştır Efendimizin özellikleri. Bunu da Osmanlı hattatları güzel bir şekilde sunmuşlar ve bu hat levhaları da burada sergilenmektedir. Ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Ayasofya-i Kebir Camii'ne, Sultanahmet Camii'ne teravihe ya da iftar yapmaya gelenlerin, Sultanahmet Meydanı'nı gezdikten sonra gelip burada bir çay içmeleri, ardından müzemizi ziyaret etmelerini bekliyoruz" diye konuştu.