Ramazan ayında bu içeceklerden uzak durun! Erken acıkmaya neden oluyor...

Uzman Diyetisyen Özlem Güleçoğlu, Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin oruç tutarken vücudun yeterli enerji almasını sağlamak, sindirim sistemini düzenlemek ve gün boyunca enerjik hissetmek için büyük önem taşıdığını söyledi. Uzman Diyetisyen Güleçoğlu, "Ramazan ayında tatlılar ve şekerli içecekler sıkça tüketilen besinler arasında yer alır. Ancak bu tür gıdalar, kan şekerinin hızla yükselmesine neden olabilir ve kısa süre içinde tekrar acıkmanıza yol açar" dedi.



"SAHURDA DENGELİ BİR KAHVALTI YAPIN"

İftar sonrası beslenme ile ilgili bilgi veren Uzman Diyetisyen Güleçoğlu, "Sahur, oruç tutmak için günün en önemli öğünüdür. Bu öğünde protein, lif, sağlıklı yağlar ve kompleks karbonhidratlar içeren besinler tercih edilmelidir. Yumurta, peynir, zeytin, tam buğday ekmeği, sebzeler ve yoğurt gibi besinler, hem uzun süre tokluk hissi sağlar hem de vücudun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini karşılar. Ayrıca sahurda bol su içmeye özen göstermek de çok önemlidir" ifadelerini kullandı.



"İFTARDA YAVAŞ VE DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE YİYİN"

İftarda yavaş yemek yemenin önemine dikkat çeken Uzman Diyetisyen Güleçoğlu, "İftar sofrası genellikle çeşitlilik gösterir. Ancak iftarı aceleyle açmak yerine, yavaşça ve küçük porsiyonlarla başlamak çok daha sağlıklıdır. İlk olarak su ve birkaç hurma ile oruç açılmalı, ardından çorba ve hafif yemekler tercih edilmelidir. İftarın hemen ardından ağır yemekler tüketmek sindirim sorunlarına yol açabilir. Yavaş yemek yemek, sindirimi kolaylaştırır ve mideyi zorlamaz" şeklinde konuştu.



"ŞEKERLİ İÇECEKLERDEN KAÇININ, BOL SU İÇMEYE ÖZEN GÖSTERİN"

Uzman Diyetisyen Güleçoğlu, "Ramazan ayında tatlılar ve şekerli içecekler sıkça tüketilen besinler arasında yer alır. Ancak bu tür gıdalar, kan şekerinin hızla yükselmesine neden olabilir ve kısa süre içinde tekrar acıkmanıza yol açar. Şekerli içecekler yerine su, ayran veya şekersiz bitki çayları gibi sağlıklı alternatifler tercih edilmelidir. Oruç süresi boyunca vücut su kaybeder. Bu nedenle iftar ve sahur arasında bol su içmek, vücudun susuz kalmasını engeller. Günlük su ihtiyacınızı karşılamak için en az 8-10 su bardağı su içmeye özen gösterin. Su, sindirimi destekler ve vücudun ihtiyaç duyduğu mineral dengesini korur. Ramazan ayında tatlı tüketimi artar. Ancak şerbetli tatlılar yerine, sütlü tatlılar ve meyve tatlıları daha sağlıklı alternatifler olabilir. Meyve salatası, güllaç gibi hafif tatlılar, hem besleyici hem de sindirimi kolaydır" diye konuştu.