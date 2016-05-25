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hastaları hastalıkları konusunda nasıl bilgilendirilmelidir?

Her insanın zihinsel, fiziksel ve ruhsal açıdan kendine özgü bir yapısı vardır. Bununla birlikte her insanın olaylara bakış açısı, psikolojik sağlamlılığı birbirininkinden farklılık gösterir. Bu özelliklerimizle birbirimizden ayrılmış olsakta kendi hayatımız ve bedenimiz ile ilgili olan olayları tüm şeffaflığı ile bilmek hakkımızdır. Klinik psikolog Ergenç, hastaları hastalıkları konusunda nasıl bilgilendirileceğini açıkladı

Giriş Tarihi: 25.5.2016 14:27 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 11:50
Kanser hastaları hastalıkları konusunda nasıl bilgilendirilmelidir?

olan kişiye hastalığını doktoru söylemeli ve isterse bir yakınının eşlik edebileceği bilgisi verilmelidir. Tıbbi terimlerden uzak yalın bir dil tercih edilmelidir. Hastalığın derecesini ve tedavi planını anlatmak hastanın hastalığı kabullenmesi açısından oldukça önem taşır. Hastanın psikolojik sağlamlılığı kuvvetli olsa dahi hastanın hastalığını öğrenince şaşkınlık, inkar etme ve öfke tepkilerini vermesi olağandır. Psikolojik sağlamlılık yaşanılan acıyı azaltmıyor, hastanın bu durumla başa çıkma becerileri için yol gösterici olabiliyor.

Bu neden benim başıma geldi? Ben kanser olamam? Gibi söylemlerin yanında hasta da bu a kadar kanser hastalığı ile ilgili duyduklarından kaynaklı ölüm korkusu yer alabiliyor. Kaygı bozukluğu, çaresizlik ve depresyon yaşayabiliyor, ailesine ve yakınlarına öfkeli davranabiliyor. Hastanın durumu kabullenememe dönemi uzun sürüyorsa, bu durum tedavinin gecikmesini engelleyeceğinden hastanın psikolojik/ psikiyatrik destek alması önerilir.

Kanser Hastalarına Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?

-Öncelikle hastalığın tedavisine bir an önce başlanabilmesi açısından hastalığı yok saymamalı, kabullenmeli,

-Kendisini yalnız hissetmemesi ve daha güçlü hissetmesi adına tedavi planları beraber yapılmalı,

-Günlük hayatını olabildiğince normal geçirmesini sağlamak adına günlük planları beraber yapılmalı ve sorumluluklar paylaşılmalı,

-Geçmiş yaşantısındaki baş etme yetenekleri ve uyum becerilerini anımsatarak gelecek için güzel planlar yapılması sağlanmalı,

-'Kimin ne olacağı belli değil', ' Bak senden daha beter durumda olanlar var.' ' Haline şükret' gibi sözcükler kullanmamalı, moral vermek isterken hastayı daha çok öfkelendirebilirsiniz, onu sadece dinlemeli, neye ihtiyacı olduğu anlamalı,

-Sen hastasın o yüzden yat dinlen demek ona güçsüz hissettirebileceğinden, ve sevdiği işlerle uğraşmak ona iyi gelebileceğinden istediği zaman sizden destek alabileceğini hissettirmeli,

-Tedaviden kaynaklı ortaya çıkan fiziksel değişimler konusunda aile bireyleri, eşler anlayışlı olmalı, normal karşılamalı, duygularını birbirlerine açıkça ifade etmeli ve destek olunmalı,

-Bu hastalığın tedavisinin önemli bir kısmının hastanın iyileşeceğine olan inancı ve psikolojik destekten oluştuğunu unutmayalım.

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Kanser hastaları hastalıkları konusunda nasıl bilgilendirilmelidir?
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