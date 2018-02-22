Kansere karşı Nanobot

ABD'deki Arizona Üniversitesi ile Çin
'deki Ulusal NanoBilim ve Teknoloji Merkezi, kansere
karşı DNA
origamisi ismi verilen bir yöntem geliştirdi. Uluslararası ekip, kan pıhtılaşma enzimi olan trombini farelerdeki tümörlere giden damarların içine nakleden küçük bir robot üretti. Bu nanobot damarın yüzeyine ulaştığında, trombini tümörün tam kalbine gönderiyor. SADECE TÜMÖRLÜ HÜCRE
Nature Biotechnoloji isimli bilimsel dergide yayımlanan araştırma raporuna göre, bu nanobot böylece tümöre kan akışını engelliyor ve trombinin kana karışmasıyla 24 saat içinde tümörlü dokuya zarar veriyor. Bu işlemin iki gün uygulanmasının ardından araştırmacılar trombinin üç gün sonra tümörü besleyen tüm damarlara ulaştığını gözlemledi. Uzmanlar kemoterapinin aksine bu yöntemin doğrudan hedefe ulaşmada önemli avantajları olduğunu bildiriyor. Yöntemin çığır açacak başka bir özelliğiyse, robotun trombini sadece tümörlü hücrelerin yüzeyinde oluşan nükleolin isimli proteine göndermesi. Nanobot sağlıklı hücrede bu protein bulunmamasından dolayı, sadece tümörlü hücreleri hedef alıyor. Bu nedenle sağlıklı hücrelere zarar verilmiyor. Nanobotun şimdiye kadar iki hayvan üzerinde denendiğini ve her iki türde de tümörün küçüldüğünü gözlemleyen uzmanlar, geliştirdikleri teknolojiyi insanlar üzerinde geliştirmek üzere çalışmalara başladı.