Alternatif tıp teknikleri İstanbul’da konuşuldu

Türkiye'de geleneksel tıbbın bilimsel zemine taşınması projelerini fark edip buradaki çalışmaları kendi ülkelerine taşıyarak Türkiye'de geleneksel tıp ile ilgilenen ve bunu bilimsel zemine taşıyan ve çalışmaları devam eden şirketler ile dernek başkanları ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldi.

Konferansa Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Mehmet Zafer Kalaycı, Geleneksel Tıp Derneği Başkanı Dr. Muammer Yıldız, Dünya Yaşlanma Konseyi Derneği Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın, Uluslararası Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. M. Khiar Allaghbani ve İslam ülkelerinden 100'den fazla alternatif tıp uzmanı ve doktor katıldı.

TÜRKİYE'DE HER YIL DÜZENLENECEK

20 yıldır Geleneksel tıp üzerine çalışan Hekimzade'nin kurucusu Dr. Muammer Yıldız Geleneksel Tıp Derneği'ndeki birçok doktor ile yurt dışından gelen bu heyetler ile görüşüp bilimsel istişare yapıldı. Kongrenin devamı Türkiye'de her yıl düzenlenecek. Bu kongre yurt dışındaki birçok doktorun gelip Türkiye'de eğitim görmesini talep etti.

ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ TÜRKİYE'DE ŞUBE AÇACAK

Kongrede alınan bu kararlardan en önemlisi Uluslararası Üniversiteler Birliği (İUU) Türkiye'de bir şube açarak Geleneksel Tıp Derneği ile birlikte çalışma kararı aldı. Türkiye'deki bilimsel çalışmaları kendi ülkelerine taşıyarak bir bilgi bankası oluşturulacak. Sağlık Bakanlığı'nın geleneksel tıp yönetmenliğini kendi ülkelerine taşıma kararı aldılar. Türkiye'de bilim heyeti oluşturulma kararı alındı. Sağlık bakanlığından kabul görmüş Geleneksel tıp ile ilgili kurumlardan eğitim alabilecekler ve kendi adlarına düzenlenmiş sertifika sahibi olabilecekleri organizasyonlar düzenlenmesi kararı alındı. Bu çalışmaların yapılmasında hem Sağlık Bakanlığı hem de Türkiye'deki Geleneksel Tıp Derneği olarak bunlar ile birlikte hareket etmek ve Türkiye'nin bütün dünyada sadece kültür anlamında değil bilim anlamında da dünyanın merkezi olması konusunda fikirlerini dile getiren Dr. Muammer Yıldız, "Türkiye her konuda Ümmetin melcesi, ümmetin limanı olacak. Bilim alanında da, Tıp alanında da, Geleneksel tıp alanında da bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz." Dedi.





18 BİN KANSER HASTASINI İYİLEŞTİREN DOKTOR DA KONGREDE

Dr. Yıldız, "Geleneksel tıp konusunda çalışmalar yapmış Endonezya'daki bir profesör 18 bin hastayı mıknatıs tedavisi ile kanserden kurtardı. Bu çalışmaların Türkiye'ye getirilmesi üzerinde çalışılabilir. Bu çalışmaları yapan profesör bu kongrenin önemli katılımcılarından birisiydi." İfadelerini kullandı. Dr. Muammer Yıldız, bu çalışmaların Türkiye'ye getirilmesi ve özellikle Avrupa'da dünyanın farklı yerlerinde çalışan Müslüman bilim adamlarının Türkiye'de getirilip çalıştırılması için birçok öneride bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HİMAYESİNDE İSTANBUL'DA YAPILACAK



Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Dr. Aydın, ekim ayında, "Dünya Sağlıklı Yaşlanma Kongresi'nin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde İstanbul'da yapılacağını dile getirdi.