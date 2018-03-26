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Uzmanlar uyarıyor: Ani körlüğe neden oluyor!

vücudumuzun bütün hücrelerinde bulunan yağ benzeri bir maddedir. Uzmanlar yüksek kolesterolün kalp rahatsızlıkları dışında körlük ve meme kanseri riskinizi arttırabileceği konusunda uyarıyor. İşte kolesterol riski sonucunda metobolizmada yaşanan ani değişikler ve yaşanması muhtemel sorunlar...

Giriş Tarihi: 26.3.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 10:19
Uzmanlar uyarıyor: Ani körlüğe neden oluyor!

, beyin, sinirler, kalp, bağırsaklar, kaslar, karaciğer başta olmak üzere tüm vücutta yaygın olarak bulunur. Vücudumuzun lı hücrelerin oluşumuna devam edebilmesi için, kolesterole ihtiyacı vardır, ancak fazla miktarda kolesterol sağlığımız üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir.

ANİ KÖRLÜK VE KANSER TEHLİKESİ!

Uzmanların verdiği bilgiler ve yapılan araştırmalara göre, yüksek kolesterol, retinal damar tıkanıklığına bağlı ani körlüğe de neden olabiliyor. Retinal damar tıkanıklığı, ileri yaşlarda diyabetik göz hastalığından sonra en sık görülen retinal damar hastalığı olarak tanımlanıyor. Kolesterol yüksekliğine bağlı oluşan plaklar retinal damarlarda tıkanmaya neden oluyor. Bu etki; beyin ve göz arasında ki iletişimi sağlayan optik siniri etkiliyor ve körlüğe neden oluyor.

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Uzmanlar uyarıyor: Ani körlüğe neden oluyor!
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