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içmeniz için 10 önemli sebebiniz var

, içinde yüksek kaliteli protein ve birçok besleyici öğe içeren ve kolay ulaşılabilir bir besin kaynağımız. Çocukların zekâ ve fiziksel gelişimine pek çok katkısı olan süt, yetişkinlerde de günlük hayat kalitesinin artırılması ve sürdürülmesi için büyük önem taşıyor. Ulusal Süt Konseyi, sayısız faydası olan sütün hem çocuklarda hem de yetişkinlerde düzenli olarak tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor ve kaynağı belli sağlıklı süt tüketilmesi çağrısı yapıyor. Ulusal Süt Konseyi Gıda Uzmanları’na göre süt içmemiz için 10 önemli sebep var;

Giriş Tarihi: 28.3.2018 10:13
Süt içmeniz için 10 önemli sebebiniz var

1-Süt, beyin için en önemli besin: , beyin gelişiminde etkili olan iyot, demir, çinko, folik asit, B12, B6, E ve A vitaminlerinin tümünü içeriyor. Beynin sağlıklı çalışması için en önemli gıda aslında süt! Yaşamın ilk yıllarında büyük ölçüde tamamlanan beyin gelişimini en çok etkileyen anne sütünden sonra bebeğin bir yaşından itibaren tüketmeye başladığı inek sütü de içerdiği; çinko, iyot, B2, B6, B12 vitaminleri ve araşidonik asit, linoleik asit gibi esansiyel yağ asitleri içeriği ile beyin ve zeka gelişimine önemli katkı sağlıyor.

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Süt içmeniz için 10 önemli sebebiniz var
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