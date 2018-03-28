Süt içmeniz için 10 önemli sebebiniz var

1-Süt, beyin için en önemli besin: Süt, beyin gelişiminde etkili olan iyot, demir, çinko, folik asit, B12, B6, E ve A vitaminlerinin tümünü içeriyor. Beynin sağlıklı çalışması için en önemli gıda aslında süt! Yaşamın ilk yıllarında büyük ölçüde tamamlanan beyin gelişimini en çok etkileyen anne sütünden sonra bebeğin bir yaşından itibaren tüketmeye başladığı inek sütü de içerdiği; çinko, iyot, B2, B6, B12 vitaminleri ve araşidonik asit, linoleik asit gibi esansiyel yağ asitleri içeriği ile beyin ve zeka gelişimine önemli katkı sağlıyor.