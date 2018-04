BU sene trend zayıflamak değil küçülmek!

PROBİYOTİK

Yaza az kaldı, hava sıcaklığı artıp kıyafetler inceldikçe herkeste bir kilo verme telaşı başladı. Bu sene büyük bir değişiklik olacak ve diyet yapmadan kilolardan kurtulacaksınız. Çünkü bu sene zayıflamanın adı değişecek! Bu sene zayıflamaya 'Küçülme' denecek. Küçülmek demek, ideal bedene dönmek, gençleşmek, sağlıklı olmak ve sadece fazla olan kilolardan kurtulmak demektir. Eğer bu kurallara uyarsanız, aynı burkulan ayak bileğinizin iyileşip şişliklerden kurtularak, sarkmadan, eski şekline geri döndüğü gibi, kilo almış ve şişmiş bedeniniz de hiç sarkma olmadan sıkılaşarak hem ideal beden ölçülerine hem de ideal kilosuna geri dönecektir. İşte uzmanların önerileri…Bu yıl zayıflamak yerine trend olan 'küçülme' trendinde kahvaltıyı asla ama asla atlamayın. Kahvaltı saatinin 07.00–08.00 arasında olmasına dikkat edin. Tabii ki kahvaltının daha erken saatte yapılmasında bir sakınca yoktur. Çok nadir olarak kahvaltı yapamadığınız gün olsa da çok büyük bir oranda kahvaltı yapın.Kahvaltıda önce olmaması gerekenleri söyleyeyim: Bal, reçel, ekmek ve hamur işi gıdalar olmayacak. Çünkü bu gıdalar çok kolaylıkla enerjiye dönerek, sindirim sisteminin tembelleşmesine neden olur. Ekmek, hamur işi gıdalar yerine badem, ceviz ve fındık yememiz hem omega 3 ve değerli yağları bedenimize alarak, hem de sindirim sisteminin güçlenmesini sağlayarak bedenimize küçülme sırasında anne sütü kadar yardımcı olacaktır.Kahvaltıda olması gerekenler ise; peynir ve çeşitleri, zeytin ve çeşitleri, yumurta (nasıl yapıldığı önemli değil), yeşillik, çiğ olmak şartı ile badem, ceviz, fındık ve Antep fıstığı.Bu bir aylık zayıflatan 'küçülme' sisteminde ara öğün kesinlikle yasak. Çünkü ara öğünde yenilecek olan gıdalar hali hazırda kahvaltılıkları dindirmek ile meşgul olan sindirim sistemini bir nevi resetleyerek, kahvaltıda yediğimiz değerli yağların ve proteinlerin sindirimini bozacaktır. Halbuki bedeninizin, bu yağ ve proteinlere küçülmede ihtiyacı olacak. Sadece sıvı olan ve şeker içermeyen çay, kahve, ayran, süt gibi içecekler serbest.Öğlen yemeği, günün en önemli öğünlerinden birisidir. İdeal saati 12.30 ile 15.00 arasındadır. Bu öğünde mevsimin bize sunduğu tüm sebzelerden yararlanabiliriz. Bu nedenle yemeklerde et, balık ve tavuğu seçtiysek, yanında mevsimin bize sunduğu tüm sebzelerden doyasıya yararlanmak küçülmemizi çabuklaştırır.Öğle yemeği ile ikindi arasında da çiğnenip yutulacak bir şey yememelisinizEn ideal yürüyüş zamanı akşamüzeri saat 18.00 ile 21.00 arasıdır. Bu dönemde yapılan yürüyüş, yediğiniz ve henüz bağırsaklarda olan besinlerin sindirimini hızlandırır. Yediklerimizin en önemli bölümü olan protein ve yağların sindirimi, bağırsağımızın en son bölümünde olduğu için bu saat diliminde yapılan yürüyüş çok önemlidir.Akşam çok acıkmadan bir şey yememek gerekir. İyice acıkmayı beklediğimizde, yürüyüşün yardımı ile sindirilen besinlerden gelen enerji gece daha az acıkmamızı sağlar. Bu nedenle sakın gece acıkmadan yemek yemeyin. Eğer acıkmazsanız yoğurt veya çorba ile geçiştirebilirsiniz. Eğer acıkıyorsanız, az bir sebze yemeği ya da etli bir yemek yiyebilirsiniz.Akşam sindirim sisteminizi zorlayacak çiğ salata ve meyveden uzak durun! Böylece rahat uyursunuz ve uykunuzda küçülebilirsiniz. Unutmayın, küçülmeniz için gerekli hormonal destek gece saat 23.00-02.00 arasında salgılanacaktır. Bunun için sadece rahat bir uyku yeterlidir.Bedeninize yapabileceğiniz en önemli destek, bağırsak florasını oluşturan mikrobiyata adı verilen probiyotik bakterilerin yeniden yerleşmesini sağlamaktır. Bunun için probiyotik içeren yoğurt, ayran, peynir, kefir, sirke, turşu gibi fermente gıdalardan zengin beslenmek gerekir. Fakat zamanında tatlı ve hamur işi gıdaları fazla tüketmek, mikrobiyatanın bozulmasına neden olabilir. Böyle bir durumda, probiyotik mikroorganizma içeren besin takviyelerini kullanmak da işe yarar. Sabah ve akşam alacağınız doğru miktar ve çeşidi içeren probiyotik gıda takviyeleri; hem sindirim sisteminizi güçlendirecek, hem bağışıklık sisteminize katkı sağlayacaktır.bir diyet programı uygulasa da günlük hayatın yoğun temposu içinde çoğu kişi açlık krizine yakalanıyor. Oysaki fast-food yiyecekleri tüketmeden de açlık hissini sağlıklı bir şekilde geciktirmek mümkün. İşte acıkmayı en çok geciktiren 15 besin:YumurtaCevizYabani pirinçYeşil ÇaySüt-YoğurtÇorbaYulaf ezmesiBeyaz/sarı leblebiYeşilliklerKırmızı acı biberKuru baklagillerPeynirAvokadoKefirKeçiboynuzuA, B, C vitaminleri, kalsiyum, demir, folik asit, lif ve fosfor gibi mineral maddeleri bol miktarda içerir.A, C ve B vitaminleri ile potasyum, magnezyum, fosfor ve demir içerir. Vücuda güç ve enerji verir, kansızlığa iyi gelir, iştah açar ve hazmı kolaylaştırır. Vücuttaki zararlı maddeleri dışarıya atmaya yardımcı olur. Romatizmaya iyi gelir.Lif, A, C, E ve B vitaminleri açısından oldukça zengindir. Ayrıca potasyum yüklüdür. Kalp için yararlı olan avokado aynı zamanda cildi de besler.B ve E vitaminleri ile protein, demir, kalsiyum, fosfor ve yüksek oranda yağ içermektedir. Her gün yiyeceğiniz bir avuç çağla , bağışıklık sisteminize güç katar ve birçok tehlikeli kanser türüne karşı vücudunuzda kalkan oluşturur. Antioksidan yönünden de çok zengindir. Sinirleri güçlendirir, göğüs hastalıklarını ve zihin yorgunluğunu giderir. Uykusuzluk, yorgunluk, baş dönmesi gibi belirtilerin azalmasına yardımcı olur.