Dişten kanser teşhisi

Kanserin dişten erken teşhis edilebildiği ortaya çıktı. Baş ve boyun kanserleri, erken teşhis ile tedavi edilebilen kanserler olarak biliniyor ve erken belirti veriyor. Bu kanser türlerinin teşhis ve tedavisinde ise diş sağlığının önemli yeri bulunuyor. Uzmanlar, diş hekimlerinin hastalarının tedavisini yaparken gördükleri bazı belirtileri iyi değerlendirip doğru uzmana yönlendirmesinin baş ve boyun kanserlerini önlemede önemli yeri olduğunu vurguluyor. İşte belirtiler:

Dudakta büyüme: Dil ve dudak kanserlerinin pek çoğu geçmeyen yara ve şişliğe neden olurken bu bölgede iltihap oluşmadıkça ağrı hissedilmiyor. Hastalığın ileri dönemlerinde ise kanama görülüyor. Yara ve şişliğin yanında boyunda da bir kitle olması durumunda, en kısa zamanda bir uzmana gidilmesi gerekiyor.

KÜÇÜK YARA ŞEKLİNDE BAŞLIYOR

Kanama: Ağız, burun, boğaz ve akciğer tümörleri kanamaya neden olabiliyor. Tükürük veya balgamda birkaç günden fazla süren kanama görülmesi halinde kontrole gitmenin ihmal edilmemesi gerekiyor.

Cilt değişimleri: Baş-boyun kanserlerinin bazı türlerinde renk değişimi görülürken, alın, yüz, kulak gibi cildin güneşe maruz kaldığı yerlerle, cildin farklı bölgelerinde değişiklikler gözlenebiliyor. Belirtiler genellikle küçük, soluk bir yara şeklinde başlıyor, yavaş yavaş büyüyor ve yaranın ortasında gamze şeklinde bir çukur oluştuğu görülüyor. Dudakta, yüzde, kulakta iyileşmeyen bir yara bulunması halinde hemen doktora gidilmesi gerekiyor. Diş hekiminin hastasındaki bu belirtileri önemseyip, gerekli görmesi halinde bir onkoloğa yönlendirmesi hayat kurtarıcı olabiliyor.



'HEMATOLOĞA YÖNLENDİRİLMELİ'

Diş hekimi İlker Erdoğan:

Çoğumuz için fazla önemsenmeyen ağız yaraları, dişeti büyümeleri, ağız içi yumuşak dokularda soyulma, kalınlaşma ve dişeti iltihapları ölümcül hastalıkların erken teşhisinde hayati önem kazanabilir. Ağız içi dokularda renk ve yüzey değişiklikleri, ciddi hastalıkların teşhisinde bize yardımcı olabilir. Diş hekimi muayenesi bu sebeplerden dolayı ciddi ve detaylı yapılmalıdır. Belirtiler teşhis edildiğinde ağız hijyenini sağlayıp bir hematoloğa yönlendirmeliyiz.

'İKİ HASTAMDA LÖSEMİ ÇIKTI'

Diş hekimi Pertev Kökdemir:

Şimdiye kadar yedi hastamı, ağızlarındaki anormal kanamadan şüphelenerek hematoloğa yönlendirdim, ikisinde lösemi çıktı. Ağız içinde sık sık kanayan ve iyileşmeyen yaralar, beyaz veya kırmızı renkli ağaç dalı görünümlü alanlar ağız içi kanserlerin belirtileri veya ön lezyonları olabilir. Ayrıca yanak içinde kabarık veya kalınlaşmış alanların olması da diş hekimleri tarafından dikkatle değerlendirilmesi gereken lezyonlardır.



'KONSOLOSA ERKEN TEŞHİS KOYDUM'

Diş hekimi Nihat Tanfer:

Yıllar önce Fransız Konsolosu bir hastam vardı. Ağız içerisinde dil tabanında bir ülserasyon gördüm. Biyopsi yapmamız gerektiğini söylemiştim. "Ben bir gideceğim" dedi ve kalktı gitti. Altı ay sonra elinde çiçek ve çikolatalarla geldi. Fransıza soruyorlar: "Bunu kim teşhis etti?" diye. Benim ismimi veriyor. "Bu adam senin hayatını kurtardı" diyorlar çünkü ameliyat ediyorlar ve kanser çıkıyor. Kanserin sonucunda radyoterapi yapılıyor ve hayatı kurtuluyor.