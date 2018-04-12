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hücresi “gözaltı”na alınıyor!

, aslında 200’den fazla türü olan bir hastalık adı. Üstelik hastalık sayısının bu kadar fazla olmasının yanında her birinin moleküler yapısı da birbirinin aynı değil. İşte bu nedenle kişiye hatta mutasyona özel uygulanacak bir yaklaşımla tedavi edildiğinde başarıya ulaşılabiliyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er, gerek dokudan alınan biyopsi testleri, gerekse son 2-3 yıldır kullanılmaya başlanan ve kandan bakılan likit biyopsi testlerinin bu anlamda çok önemli yol gösterici olduğunu söylüyor. Kanserdeki değişimler hücresel düzeyde saptanabiliyor ve bunlara karşı geliştirilen hedefe yönelik tedaviler kişiye özel olarak planlanabiliyor.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 12:04
Kanser hücresi “gözaltı”na alınıyor!

İstatistiklere göre dünyada her yıl yaklaşık 14 milyon kişi le tanışıyor. Nüfusun artması ve yaşlanması ile orantılı olarak bu rakamın arttığı gözleniyor. Bu ivmeye bağlı olarak da 2025 yılında her yıl kanserle ilk kez tanışan insan sayısının toplam 19,3 milyon olacağı öngörülüyor. Bununla birlikte günümüzde ölüm nedenleri arasında kanser, kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almakla birlikte yapılan projeksiyonlarda kanserin 20 yıl sonra ilk sıraya yerleşeceği belirtiliyor.

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Kanser hücresi “gözaltı”na alınıyor!
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