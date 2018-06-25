Günde 15 dakika....Etkisi inanılmaz!

Omurganın hızla gelişim gösterdiği, hızlı uzamanın olduğu ergenlik döneminde omurganın duruş bozukluklarının oldukça sık görüldüğünü kaydeden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Yılmaz Sarıoğlu, "Bu dönemde oluşan omurgadaki eğrilikler ve duruş bozuklukları boy uzama süreci tamamlanana kadar devam eder. Postür bozuklukları, genellikle omurganın hızlı bir biçimde uzamasına, omurgayı destekleyen kas ve bağların yeterince yetişememesi nedeni ile oluşan imbalans sonucunda ortaya çıkar. Omurga bu oluşan imbalansı tolere edebilmek için c yada s şeklinde bir dizilim alır. Bu şekilde omurganın ön arka eksendeki eğriliklerine skolyoz denilirken omurganın öne doğru yer değiştirmesine kifoz adı verilir. Kifoz ergenlerde uzun boy ve kız çocuklarında utanma duygusu, biri ile konuşma ve masa başında ders veya bilgisayar ile uğraş sırasında kolaylıkla edinilebilir. Bu dönemdeki çocuklarda doğru duruş için aile ve öğretmenler tarafından çocuklar desteklenmelidir. Doğru duruş için sırada, masada oturma öğretilmelidir. Çocuklar kaslarının gelişimi için spora yönlendirilmelidir" dedi.

15 DAKİKA EGZERSİZ...

Doğru duruş için günde 15 dakika egzersiz yapılmasını tavsiye eden Uzman Dr. Yılmaz Sarıoğlu, "Kaslar omurganın doğru duruşu için yeterince kuvvetli olmalıdır. Eğer doğru duruş için kaslar yeterince kuvvetlendirilmemiş ise normal duruş sağlandıktan sonra bir süre sonra omurga hemen eski halini alacaktır. Doğru duruş sağlanmamış ise eklemlere aşırı yük biner, kaslarda kısalama ve tendonlarda kısalma oluşur bunun sonucunda kaslar daha da güçsüz hale gelir. Düzenli yeterli egzersiz mutlaka duruş bozuklukları için şarttır. Doğru duruş için günde 15 dakika egzersiz yapılmalıdır" diyerek özellikle ergenlik çağındaki çocukların egzersiz yapmasını tavsiye etti.