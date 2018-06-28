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Bebeğinizin kaşığını tatilde de yanınızda taşıyın Tatil, çocuklu aileler için zor bir sınavdır. Özellikle ek gıdaya geçmiş bebekleri olan aileler için hijyen, zorlayıcı olabilir. Tatile giderken yanınıza taşınabilir sterilizatör alıp bebeğinizin mama kaşığını da götürmelisiniz