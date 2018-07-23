Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > İnflamatuvar bağırsak hastalıkları genetik mi? En çok kimlerde görülür?

ları genetik mi? En çok kimlerde görülür?

İnflamatuvar Hastalığı kadın ve erkeklerde eşit olarak görülmekte, en sık 15-35 yaşlar arasında ortaya çıkmaktadır. İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı ()' nın kesin nedeni bilinmemekle birlikte sindirim sistemi kanalının yüzeyinde süreğen (kronik) inflamasyon olması durumudur. İnflamasyon (iltihap), sindirim kanalının yalnızca bir kısmında, örneğin kalın bağırsakta (kolonda) bulunabilir ancak ağızdan başlayarak anal kanala(makata) kadar sindirim kanalı boyunca herhangi bir yerde de ortaya çıkabilir. İBH genelde ülseratif kolit ve Crohn hastalığı olmak üzere iki ayrı tipte oluşur.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 10:45
İnflamatuvar bağırsak hastalıkları genetik mi? En çok kimlerde görülür?

Hastalığın nedeniyle ilgili olarak yıllardır birçok teorinin ortaya atıldığına dikkat çeken, Prof. Dr. Yusuf Ziya Erzin, "Bunlardan bazılarının rafine şeker tüketimi, pastörize süt içilmesi ve besinlerin dondurulması olarak belirtilmekte ancak hastalığın nedeninin bu kadar basit olmadığı ve genetik altyapının hastalıkta önemli rol oynadığı düşünülmekte ve sonuç olarak bilim adamları bireysel genetik, bağışıklık sistemi ile çevrenin bir araya gelerek 'ya neden olduğuna inanmaktadırlar" dedi.

"ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DA GÖRÜLEBİLİR"

İBH'nın en dikkat çekici belirtileri arasında karın sı, ishal, kanlı dışkılama, yüksek ateş, ağrılı hareketleri ve kilo kaybına ek olarak bel ağrısı, eklem ağrıları, göz ve cilt ile ilgili bağırsak dışı yakınmaların da yer aldığını belirten Prof. Dr. Erzin, 15 ve 35 yaşları arası, İBH gelişimi riskinin en yaygın olduğu yaş aralığı olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Erzin sözlerine şöyle devam etti: "Bununla birlikte, 3 yaş civarındaki çocuklara da bu hastalığın teşhisi konulmaktadır. Teşhisin arttığı bir diğer yaş aralığı da 50-55 yaş aralığıdır".

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İnflamatuvar bağırsak hastalıkları genetik mi? En çok kimlerde görülür?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN