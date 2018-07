Sıcak kum banyosu felç rıskını artırabılır

BUGÜN NELER OLDU

Sıcak kum, romatizmaya iyi gelmez; aksine kum, hasta bölgeye basınç yapabilir ve mevcut iltihabı daha da yayabilir. Central Hospital'dan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. A. Şahap Demirboğan, bilhassa kalp-damar hastalıkları ve yüksek tansiyon u olan hastalar ile ileri yaştaki bireylere, sıcak kum banyosu nun etkileri konusunda uyarılarda bulundu...Tüm yıl boyunca tatil hayallerikuran ve yaptıkları planları uygulamayakoyantatilciler, soluğutatil merkezlerininkumsallarındaalıyor. Gençlerve çocuklardeniz ve havuzetkinliklerinerağbet ederken,belirli biryaşın üstündekitatilciler isetercihini sıcakkum banyosundanyana kullanıyor.Çünkü genel olarak halkımız arasında kolları, ayakları veya vücudu kızgın kuma gömmenin ağrılara iyi geldiğine dair bir inanç hakim. Fakat kızgın kumun, içeriğinin yalnızca kumdan oluşması nedeniyle herhangi bir hastalığa birebir iyi geldiği söylenemez.Ayrıca çoğunlukla kireçlenme problemlerinde ve kas gevşemesi nedeniyle tercih edilen kum banys,u geçici bir süre rahatlama sağlar. Çünkü sıcak kum, kısa süreli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle ağrılı vücut şikayetleri için saatlerce kızgın kumun içinde ve güneşin altında kalmaktan sakınılmalıdır.Bu tür şikayetleri olanlar mutlaka bir fizik tedavi uzmanına başvurmalıdır.Kumun sahip olduğu ağırlık, belirli bir basınç sağlaması sebebiyle masaj etkisi yaratabiliyor. Bu da kişilerde bir rahatlama yaşanmasını sağlayabiliyor. Bu gevşetme dışında kumun hiçbir tedavi etkisi yoktur. Fizik tedavi yöntemlerinde ise; ağrıyı kesme, dolaşımı arttırma ve kas spazmının azaltılması gereken durumlarda yüzeysel sıcaklık veren tedavi araçları kullanılır.Kızgın güneş, kalp-damar hastalıklarıve yüksek tansiyon gibisağlık sorunları olan kişiler içinciddi riskler taşır. Bu hastalar, bilhassabaşlarını direkt güneş ışınlarındankorumalı, şapkasız güneşaltında bulunmamalıdır.Ayrıca vücudun yüksek miktardaki kumun içine gömülmesi, kalbin zorlanmasına ve beyindeki basıncın artmasına yol açabiliyor.Bu etkiler ise kızgın güneşe maruz kalınmasıyla birlikte, tansiyonun yükselmesine zemin hazırlayabiliyor.Diyabet hastaları ve bilhassayaraları veya nöropatileri olan tatilcilerinde kum banyosundan uzakdurmaları gerekiyor. Ayrıca varisproblemleri yaşayanlar, bacaklarındaçeşitli damar, iltihabi veyaakut safhada romatizmal hastalıklarıolanlar bu uygulamalardankaçınmalıdır. Bahsi geçen bu hastalıklarasahip bireylerin bacaklarınıkuma gömmeleri çok ciddi sağlıksorunlarının yaşanmasına yolaçabilir. Hatta sıcak kum nedeniyletansiyonu yükselebilecek veya kalprahatsızlıklarında artış görülebilecekhastalar, felç riskiyle dahi karşıkarşıya kalabilir.Sıcak kum banyosu her ne kadar halk arasında sıklıkla uygulanan bir tedavi biçimi haline gelmiş olsa da, biz bu uygulamayı önermiyoruz.TÜRKİYE Diyabet Vakfı'ndan Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Dağdelen, yaz aylarında diyabetli hastaları bekleyen riskleri anlattı...Ülkemizde 8 milyon hastamız diyabetle yaşıyor. 3 milyon diyabetli hastamızın da değişen derecelerde ayaklarında sinir hasarı var. Ayaklarda his kaybına yol açan bu durum, ayakkabıların çıkartıldığı yaz mevsiminde, diyabetli hastalarımızın ayaklarında yara gelişme ihtimalini artırıyor.Diyabet; hem yara iyileşmesini zorlaştıran, hem de ayakta oluşabilecek yaralayıcı travmanın fark edilemeyebileceği bir hastalık. O bakımdan hastalarımız, yaz aylarında açık alan larda çıplak ayakla dolaşmamalı, mutlaka her akşam ayaklarında çizik, çatlak, yeni bir yara oluşup oluşmadığını dikkatle kontrol etmeliler.Güneş yanıklarına karşı önlemler almaları, uygun saatlerde güneşlenmelerii ve mutlaka ayaklarının üstüne de yüksek koruyucu faktörlü güneş kremleri sürmeleri gerekir.Özellikle sıcak kumda çıplak ayakla yürümemelidirler; aşırı sıcak zemini fark edemeyebilecekleri için 20 dakikalık böyle bir yürüyüşte ciddi yanıklar oluşabilir. Havuz kenarları ve duşlar gibi ıslak zeminli toplu mekanlarda çıplak ayakla dolaşmamalıdırlar, çünkü buralar, her tür bakteriyel enfeksiyona açık alanlardır. Açık alarlarda,sandalet ve terlik yerine yazlık ayakkabıları tercih etmeli gerekir.YAZ tatillerinin olmazsa olmazı deniz ve kumun, eğlence aktivitelerinin dışında sağlık için için birçok faydası vardır:Kan dolaşımını hızlandırması ve bacakkalça kasları için kusursuz bir egzersiz olması nedeniyle, mümkün olduğunca kum üzerinde (güneşin zararsız olduğu saatlerde) yürüyüşler yapılmalıdır.Deniz banyosu ise birçok hastalığı önlediği gibi, mevcut hastalıkları da iyileştirebiliyor. Bilhassa kas sisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor. Bu nedenle bol bol yüzülmelidir.