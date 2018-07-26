Sıcak kum banyosu felç rıskını artırabılır

Sıcak kum, romatizmaya iyi gelmez; aksine kum, hasta bölgeye basınç yapabilir ve mevcut iltihabı daha da yayabilir. Central Hospital'dan Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. A. Şahap Demirboğan, bilhassa kalp-damar hastalıkları ve yüksek tansiyon
u olan hastalar ile ileri yaştaki bireylere, sıcak kum banyosu
nun etkileri konusunda uyarılarda bulundu...
HASTALIĞA İYİ GELMEZ
Kızgın kumun, ağrılı vücut şikayetlerine bir katkısı yoktur
Tüm yıl boyunca tatil hayalleri
kuran ve yaptıkları planları uygulamaya
koyan
tatilciler, soluğu
tatil merkezlerinin
kumsallarında
alıyor. Gençler
ve çocuklar
deniz ve havuz
etkinliklerine
rağbet ederken,
belirli bir
yaşın üstündeki
tatilciler ise
tercihini sıcak
kum banyosundan
yana kullanıyor.
Çünkü genel olarak halkımız arasında kolları, ayakları veya vücudu kızgın kuma gömmenin ağrılara iyi geldiğine dair bir inanç hakim. Fakat kızgın kumun, içeriğinin yalnızca kumdan oluşması nedeniyle herhangi bir hastalığa birebir iyi geldiği söylenemez.
Ayrıca çoğunlukla kireçlenme problemlerinde ve kas gevşemesi nedeniyle tercih edilen kum banys,u geçici bir süre rahatlama sağlar. Çünkü sıcak kum, kısa süreli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle ağrılı vücut şikayetleri için saatlerce kızgın kumun içinde ve güneşin altında kalmaktan sakınılmalıdır.
Bu tür şikayetleri olanlar mutlaka bir fizik tedavi uzmanına başvurmalıdır.
Yaşanan ağrılar için en uygun yöntem fizik tedavidir
Kumun sahip olduğu ağırlık, belirli bir basınç sağlaması sebebiyle masaj etkisi yaratabiliyor. Bu da kişilerde bir rahatlama yaşanmasını sağlayabiliyor. Bu gevşetme dışında kumun hiçbir tedavi etkisi yoktur. Fizik tedavi yöntemlerinde ise; ağrıyı kesme, dolaşımı arttırma ve kas spazmının azaltılması gereken durumlarda yüzeysel sıcaklık veren tedavi araçları kullanılır.
TANSIYON YÜKSELEBILIR
Sağlık sorunları olanlar hekim kontrolünde olmalıdır
Kızgın güneş, kalp-damar hastalıkları
ve yüksek tansiyon gibi
sağlık sorunları olan kişiler için
ciddi riskler taşır. Bu hastalar, bilhassa
başlarını direkt güneş ışınlarından
korumalı, şapkasız güneş
altında bulunmamalıdır.
Ayrıca vücudun yüksek miktardaki kumun içine gömülmesi, kalbin zorlanmasına ve beyindeki basıncın artmasına yol açabiliyor.
Bu etkiler ise kızgın güneşe maruz kalınmasıyla birlikte, tansiyonun yükselmesine zemin hazırlayabiliyor.
ÖNERMEYİZ
Romatizması olanlar sıcak kumdan kaçınmalıdır
Diyabet hastaları ve bilhassa
yaraları veya nöropatileri olan tatilcilerin
de kum banyosundan uzak
durmaları gerekiyor. Ayrıca varis
problemleri yaşayanlar, bacaklarında
çeşitli damar, iltihabi veya
akut safhada romatizmal hastalıkları
olanlar bu uygulamalardan
kaçınmalıdır. Bahsi geçen bu hastalıklara
sahip bireylerin bacaklarını
kuma gömmeleri çok ciddi sağlık
sorunlarının yaşanmasına yol
açabilir. Hatta sıcak kum nedeniyle
tansiyonu yükselebilecek veya kalp
rahatsızlıklarında artış görülebilecek
hastalar, felç riskiyle dahi karşı
karşıya kalabilir.
Sıcak kum banyosu her ne kadar halk arasında sıklıkla uygulanan bir tedavi biçimi haline gelmiş olsa da, biz bu uygulamayı önermiyoruz.
DİYABETLİ HASTALAR KUMDA ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜMEMELİ
TÜRKİYE Diyabet Vakfı'ndan Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Dağdelen, yaz aylarında diyabetli hastaları bekleyen riskleri anlattı...
Ülkemizde 8 milyon hastamız diyabetle yaşıyor. 3 milyon diyabetli hastamızın da değişen derecelerde ayaklarında sinir hasarı var. Ayaklarda his kaybına yol açan bu durum, ayakkabıların çıkartıldığı yaz mevsiminde, diyabetli hastalarımızın ayaklarında yara gelişme ihtimalini artırıyor.
HER AKŞAM AYAKLARINIZA BAKIN
Diyabet; hem yara iyileşmesini zorlaştıran, hem de ayakta oluşabilecek yaralayıcı travmanın fark edilemeyebileceği bir hastalık. O bakımdan hastalarımız, yaz aylarında açık alan
larda çıplak ayakla dolaşmamalı, mutlaka her akşam ayaklarında çizik, çatlak, yeni bir yara oluşup oluşmadığını dikkatle kontrol etmeliler.
Güneş yanıklarına karşı önlemler almaları, uygun saatlerde güneşlenmelerii ve mutlaka ayaklarının üstüne de yüksek koruyucu faktörlü güneş kremleri sürmeleri gerekir.
ÇIPLAK AYAKLA DOLAŞMAYIN
Özellikle sıcak kumda çıplak ayakla yürümemelidirler; aşırı sıcak zemini fark edemeyebilecekleri için 20 dakikalık böyle bir yürüyüşte ciddi yanıklar oluşabilir. Havuz kenarları ve duşlar gibi ıslak zeminli toplu mekanlarda çıplak ayakla dolaşmamalıdırlar, çünkü buralar, her tür bakteriyel enfeksiyona açık alanlardır. Açık alarlarda,sandalet ve terlik yerine yazlık ayakkabıları tercih etmeli gerekir.
KUMDA YÜRÜMEK VE YÜZMEK KASLARI GÜÇLENDİRİR
YAZ tatillerinin olmazsa olmazı deniz ve kumun, eğlence aktivitelerinin dışında sağlık için için birçok faydası vardır:
Kan dolaşımını hızlandırması ve bacakkalça kasları için kusursuz bir egzersiz olması nedeniyle, mümkün olduğunca kum üzerinde (güneşin zararsız olduğu saatlerde) yürüyüşler yapılmalıdır.
Deniz banyosu ise birçok hastalığı önlediği gibi, mevcut hastalıkları da iyileştirebiliyor. Bilhassa kas sisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor. Bu nedenle bol bol yüzülmelidir.