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felç rıskını artırabılır

Romatizmal hastalıkları olanlar için tatil, yüzmekten çok ve güneşlenmekten ibaret. Fakat ağrılardan kurtulmak için vücudu saatlerce sıcak kumun içine gömmek, felce kadar varabilecek ciddi tablolara neden olabilir

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018
Sıcak kum banyosu felç rıskını artırabılır
Sıcak kum, romatizmaya iyi gelmez; aksine kum, hasta bölgeye basınç yapabilir ve mevcut iltihabı daha da yayabilir. Central Hospital'dan ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. A. Şahap Demirboğan, bilhassa kalp-damar hastalıkları ve u olan hastalar ile ileri yaştaki bireylere, nun etkileri konusunda uyarılarda bulundu...

HASTALIĞA İYİ GELMEZ

Kızgın kumun, ağrılı vücut şikayetlerine bir katkısı yoktur Tüm yıl boyunca tatil hayalleri kuran ve yaptıkları planları uygulamaya koyan tatilciler, soluğu tatil merkezlerinin kumsallarında alıyor. Gençler ve çocuklar deniz ve havuz etkinliklerine rağbet ederken, belirli bir yaşın üstündeki tatilciler ise tercihini sıcak kum banyosundan yana kullanıyor.
Çünkü genel olarak halkımız arasında kolları, ayakları veya vücudu kızgın kuma gömmenin ağrılara iyi geldiğine dair bir inanç hakim. Fakat kızgın kumun, içeriğinin yalnızca kumdan oluşması nedeniyle herhangi bir hastalığa birebir iyi geldiği söylenemez.
Ayrıca çoğunlukla kireçlenme problemlerinde ve kas gevşemesi nedeniyle tercih edilen kum banys,u geçici bir süre rahatlama sağlar. Çünkü sıcak kum, kısa süreli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle ağrılı vücut şikayetleri için saatlerce kızgın kumun içinde ve güneşin altında kalmaktan sakınılmalıdır.
Bu tür şikayetleri olanlar mutlaka bir fizik tedavi uzmanına başvurmalıdır.
Yaşanan ağrılar için en uygun yöntem fizik tedavidir Kumun sahip olduğu ağırlık, belirli bir basınç sağlaması sebebiyle masaj etkisi yaratabiliyor. Bu da kişilerde bir rahatlama yaşanmasını sağlayabiliyor. Bu gevşetme dışında kumun hiçbir tedavi etkisi yoktur. Fizik tedavi yöntemlerinde ise; ağrıyı kesme, dolaşımı arttırma ve kas spazmının azaltılması gereken durumlarda yüzeysel sıcaklık veren tedavi araçları kullanılır.

TANSIYON YÜKSELEBILIR

Sağlık sorunları olanlar hekim kontrolünde olmalıdır Kızgın güneş, kalp-damar hastalıkları ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları olan kişiler için ciddi riskler taşır. Bu hastalar, bilhassa başlarını direkt güneş ışınlarından korumalı, şapkasız güneş altında bulunmamalıdır.
Ayrıca vücudun yüksek miktardaki kumun içine gömülmesi, kalbin zorlanmasına ve beyindeki basıncın artmasına yol açabiliyor.
Bu etkiler ise kızgın güneşe maruz kalınmasıyla birlikte, tansiyonun yükselmesine zemin hazırlayabiliyor.

ÖNERMEYİZ

Romatizması olanlar sıcak kumdan kaçınmalıdır Diyabet hastaları ve bilhassa yaraları veya nöropatileri olan tatilcilerin de kum banyosundan uzak durmaları gerekiyor. Ayrıca varis problemleri yaşayanlar, bacaklarında çeşitli damar, iltihabi veya akut safhada romatizmal hastalıkları olanlar bu uygulamalardan kaçınmalıdır. Bahsi geçen bu hastalıklara sahip bireylerin bacaklarını kuma gömmeleri çok ciddi sağlık sorunlarının yaşanmasına yol açabilir. Hatta sıcak kum nedeniyle tansiyonu yükselebilecek veya kalp rahatsızlıklarında artış görülebilecek hastalar, felç riskiyle dahi karşı karşıya kalabilir.
Sıcak kum banyosu her ne kadar halk arasında sıklıkla uygulanan bir tedavi biçimi haline gelmiş olsa da, biz bu uygulamayı önermiyoruz.

DİYABETLİ HASTALAR KUMDA ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜMEMELİ

TÜRKİYE Diyabet Vakfı'ndan Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Dağdelen, yaz aylarında diyabetli hastaları bekleyen riskleri anlattı...
Ülkemizde 8 milyon hastamız diyabetle yaşıyor. 3 milyon diyabetli hastamızın da değişen derecelerde ayaklarında sinir hasarı var. Ayaklarda his kaybına yol açan bu durum, ayakkabıların çıkartıldığı yaz mevsiminde, diyabetli hastalarımızın ayaklarında yara gelişme ihtimalini artırıyor.

HER AKŞAM AYAKLARINIZA BAKIN

Diyabet; hem yara iyileşmesini zorlaştıran, hem de ayakta oluşabilecek yaralayıcı travmanın fark edilemeyebileceği bir hastalık. O bakımdan hastalarımız, yaz aylarında larda çıplak ayakla dolaşmamalı, mutlaka her akşam ayaklarında çizik, çatlak, yeni bir yara oluşup oluşmadığını dikkatle kontrol etmeliler.
Güneş yanıklarına karşı önlemler almaları, uygun saatlerde güneşlenmelerii ve mutlaka ayaklarının üstüne de yüksek koruyucu faktörlü güneş kremleri sürmeleri gerekir.

ÇIPLAK AYAKLA DOLAŞMAYIN

Özellikle sıcak kumda çıplak ayakla yürümemelidirler; aşırı sıcak zemini fark edemeyebilecekleri için 20 dakikalık böyle bir yürüyüşte ciddi yanıklar oluşabilir. Havuz kenarları ve duşlar gibi ıslak zeminli toplu mekanlarda çıplak ayakla dolaşmamalıdırlar, çünkü buralar, her tür bakteriyel enfeksiyona açık alanlardır. Açık alarlarda,sandalet ve terlik yerine yazlık ayakkabıları tercih etmeli gerekir.

KUMDA YÜRÜMEK VE YÜZMEK KASLARI GÜÇLENDİRİR

YAZ tatillerinin olmazsa olmazı deniz ve kumun, eğlence aktivitelerinin dışında sağlık için için birçok faydası vardır:
Kan dolaşımını hızlandırması ve bacakkalça kasları için kusursuz bir egzersiz olması nedeniyle, mümkün olduğunca kum üzerinde (güneşin zararsız olduğu saatlerde) yürüyüşler yapılmalıdır.
Deniz banyosu ise birçok hastalığı önlediği gibi, mevcut hastalıkları da iyileştirebiliyor. Bilhassa kas sisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor. Bu nedenle bol bol yüzülmelidir.
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Sıcak kum banyosu felç rıskını artırabılır
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