En sık yapılan tatil hataları

GÜNEŞTE FAZLA KALMAK

Vücudun D vitamini ihtiyacının yüzde 90- 95'ini karşılayan güneşe aşırı maruz kalmanın zararları oldukça yüksek. Deri kanserlerinin en önemli nedenlerinden biri de güneş ışığı. Güneş ışığında bulunan ultraviyole dalgalar DNA hasarına yol açarak, deri hücrelerinde yapısal değişikliklere yol açabiliyor. Bu değişiklikler sonucu hasarlı hücrelerin büyümesi, çoğalması deri kanserini kolaylaştıracak ortamın hazırlanmasına neden oluyor. Güneş ışığı deride bulunan benlerin yapısında bozukluk yaparak kanser oluşturabildiği gibi sağlam dokudan da kanser oluşumuna yol açabilir. Her bireyin güneşin zararlı ışınlarından korunması gerekir. Özellikle çocukları aşırı güneşten uzak tutmak gerekir. Özellikle çocukluk döneminde aşırı güneşe maruz kalmak yaşam boyu deri kanseri gelişme riskini artırabilir.

AÇIK BÜFEDE FAZLA VAKİT GEÇİRMEK

Tatilde kilo almamak için dikkatli olmak gerekir. Örneğin açık büfelere karşı mesafeli olmakta fayda var. Kafanızda sağlıklı bir kahvaltı için gerekli olan yiyecekleri düşünerek açık büfeye yaklaşın.Peynir, zeytin, domates, yumurta, kuru kayısı, ceviz gibi gıdalar ve özel hazırlanmış öğünleri tercih edebilirsiniz. Tatilde yeme içme alışkanlıkları da değişir. Özellikle her şey dahil konseptli otellerde hamur işleri, tatlılar, kızartmalar, mantı ve gözlemeler burnunuzun dibinde olur. Bu tür yiyeceklerden uzak durabilmenin en etkili yolu bunları görmemektir. Bu tür gıdaların olduğu bölümlere gitmeyin. Kahvaltıyı kuvvetli yapıp öğleni zeytinyağlı ve yoğurtlu salata ile hafif geçirmek, hem zinde hem de aktif hissetmeyi sağlar. İkindi öğününde yağsız kepekli tost ile ayran içilebilir.Akşam yemeğinde ise pilav, kızartma, makarna ve tatlılardan uzak durup ızgara ve sebzelerle bir menü belirlemek, bol su içmek ve hareketli olmak tatilden kilo almadan dönmeyi garanti eder.

BÜTÜN GÜN ŞEZLONGDA YATMAK

Bütün gün şezlongda güneşlenmek yerine, bol bol yüzmek, plajda top oynamak, sörf, yelken, dalma gibi su sporlarını yapmak veya bunları öğrenmeye çalışmak da çok etkili kilo kontrol yöntemleridir.

GENİŞ YARA İZİ YAPAN (KARIN GERME – YÜZ GERME) AMELİYATLARDAN OLMAK

Günümüzde pek çok kişi tedavi ya da estetik amaçlı ameliyat çözümüne başvuruyor. Ameliyatlardan sonra izlerin kalması da kimi zaman sıkıntılara yol açıyor. Özellikle güneşin yoğun olduğu yaz aylarında karın germe, yüz germe gibi büyük yara izi bırakan ameliyatları olmak iz yerinde lekeye sebep olabiliyor. Güneşin etkisiyle ameliyat izin karararak daha da belirginleşebiliyor. Bu yüzden büyük yara izi olan ameliyatları kış ya da bahar aylarında olmak gerekiyor. Ameliyat olduktan sonra 3 ay süre güneşten uzak kalmak gerekiyor.

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