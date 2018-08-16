Haberler Sağlık Haberleri Güneşin gözlerimize 6 önemli zararı!

Güneşin gözlerimize 6 önemli zararı! Güneşin zararlı ışınlarının cildimize zararlarını bilip korunmaya çalışsak da, söz konusu gözlerimiz olduğunda bu zararların çok da farkında değiliz. Zira birçoğumuz zararlı ışınların sadece çıplak gözle güneşe bakıldığında etkili olduğunu düşünüyoruz ama yanılıyoruz.Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi, ”Güneş, gözlerimize zararlı olan ultraviyole (UV) ışık yayar. Güneş'in UV ışınları, korunmadıkları takdirde gözlerimize birçok yönden zarar verebilir. Güneşin zararlı etkisini göstermesi için ille de güneşe bakmak gerekmiyor” diyor. Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi, güneş ışınlarının sıklıkla yol açabildiği ve 6 K olarak ifade ettiği göz hastalıklarını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 11:00