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güzel kokuyorsa uzak durun

Okullar açılıyor, kırtasiye alışverişi başladı. Zehirli maddelerin kullanıldığı ucuz , çocuğun sağlığını tehdit ediyor. Kokulu ler ise, bağımlılık yapan kimyasal bir zehir içeriyor

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018
Silgi güzel kokuyorsa uzak durun
Çocukları için kırtasiye malzemeleri alacak ailelerin ürün tercihlerinde dikkatli olmaları gerekiyor.
Ekonomik davranmak isteyen bazı aileler, ucuz ni tercih edebiliyor. Ancak ağır kimyasalların kullanıldığı bu ürünlerin yol açtığı hastalıklar, çocukların sağlığını tehdit ediyor.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yunus Avcı, aileleri uyararak, tehlikenin boyutunu anlattı...
Kırtasiye malzemelerinde boyalar, antimon, arsenik, baryum, kadmiyum, nikel, krom, kurşun ve civa gibi ağır metaller kullanılıyor.
Bu tip maddeler tükürük veya ter bezi ile vücuda geçebilir. Özellikle anaokulu öğrencileri bilmeden bu malzemeleri ağızlarına götürebilir.
Okul çocukları; gün içerisinde kimyasal toksinler içeren oyun hamuru, renkli boya kalemleri, kokulu lerle çok uzun süre temas eder. Hatta boya kalemlerinin boyaları parmaklarına iyice yerleşmiş çocuklar ellerini iyice yıkamazsa kimyasal toksine maruz kalmaları 24 saat devam eder.

HORMONLARI BOZUYOR
Vücuda geçen bu gibi maddeler üreme sistemlerine, karaciğere, böbreklere, sinir sistemlerine zarar verebilir ve kanser riskini arttırabilir.
Pastel boya, suluboya, oyun hamuru ve silgi gibi kırtasiye ürünlerinde kanserojen olduğu için yasaklanan azo boyarmaddeler ve fitalatlar kullanılabiliyor.
Fitalatlar, östrojene benzeyen bir kimyasal yapısı olması nedeniyle hormon sistemine zarar vermekte ve çocukların hormonal sistemi henüz gelişme döneminde olduğu için tehlikeli olabilmektedir.
Kalemtıraş ve makas gibi ürünlerde kullanılan ağır metaller ise sinir ve bağışıklık sistemini tahrip edip zeka geriliğine neden olabilirken, bu metaller birçok kanser türünün oluşumunda da suçlanmaktadır.

TSE VE CE DAMGALARINA DİKKAT!
Kırtasiye malzemesi alırken çocuğun yaş grubuna uygun, mümkün olduğunca boyasız ürünler tercih edilmeli, plastik baskılı, kokulu ürünler alınmamalıdır. İçeriği belli, katkı maddeleri belirlenen standartları aşmayan, kalite sorgulamalarını yürüten merkezlerce onanmış ürünler kullanılmalıdır.
Mutlaka damgalı ürünler tercih edilmelidir. Kokulu kalem ya da silgi gibi güzel kokan malzemelerden uzak durulmalıdır.
Özellikle kokulu silginin bağımlılık yapan kimyasal bir zehir olduğu unutulmamalıdır.
Her sınıfta bir lavabo bulundurulmalı ve çocuğun boya ile temasının uzun süre devam etmemesi için oyun hamuru ve pastel boya gibi ürünlerle temas bitince ellerinin iyice yıkandığından emin olunmalıdır.

UCUZ OKUL KIYAFETİ HASTALIK NEDENİDIR
OKUL çantası, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerinde olduğu gibi kıyafet seçiminde de cilt sağlığı kriterlerine dikkat etmek önem taşıyor. Medical Park Fatih Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Öztürk, seçerken kaliteden ödün verilmemesi gerektiğini belirtti. İşte Dr.
Öztürk'ün ailelere tavsiyeleri...

SENTETİKTEN UZAK DURUN
Polyester, naylon, akrilik gibi sentetik ipliklerden dokunan kumaşlar, vücudun ısı dengesini bozarak aşırı terlemeye neden olabilir. Özellikle sağlıksız kimyasal boyalar terle birleşince alerjik döküntülerin oluşmasına neden olabilir.
Sentetik içerikli kumaşlar sıcak havalarda isilik, alerjik döküntü ve kaşıntıya yol açabilir.
Bunun için aileler kıyafetlerin iç yüzüne yerleştirilen etiketleri mutlaka okumalı ve uygun olmayan malzemeden yapılmış giysilerden kaçınmalıdır. Çocukların içinde rahatça hareket edebildiği, ölçüleri uygun kıyafetler alınmalıdır.

MANTARA DAVETİYE ÇIKARIR
Terledikten sonra çocukların üzeri mümkünse hemen değiştirilmelidir, aksi takdirde ıslak kalan ciltte 'samyeli' dediğimiz mantar oluşabilir. Bu mantar, özellikle sırtta ve göğüste kahverengi lekelerle ortaya çıkar. Çok dar, sentetik içerikli kıyafetler sırtta ve kalçada kabarık ve kaşıntılı sivilce oluşumuna neden olabilir. Özellikle soğuk havalarda, çocukları olduğundan fazla kalın giydirmek uygun değildir.
Özellikle yün içerikli ürünler, çocuklarda alerji yapma riskine sahiptir. Bu nedenle alerjiye yatkın ciltlerde bu ürünlerden kaçınmak gerekir. Ama kesinlikle aldığımız kıyafeti çocuğa giydirmeye niyetliysek, önce evde bir süre giydirerek denemeli sonrasında herhangi bir kızarıklık veya kaşınma yapmıyorsa tercih edilmelidir.

ÇORAP DEYİP GEÇMEYİN
Ortalama günün 7-8 saatini okulda geçiren çocuklarda ve ayakkabı seçimi bir diğer önemli konudur. Çorapları seçerken de mutlaka pamuklu, teri çeken ve zararlı kimyasal boyalar içermeyen ürünler tercih edilmeli.
Özellikle kapalı ortamda terleyen ayaklarda, kimyasal boyalarla birleştiğinde egzama sorunu ortaya çıkabilir.
Yine hava almayan kapalı ayakkabı içerisinde terleyen ve ıslak kalan ayaklarda mantar oluşumu riski artabilir. Bu nedenle, ayakkabı seçerken deri ve hava alan ayakkabılar tercih edilmelidir.
Çocuk eve geldikten sonra mutlaka çorapları çıkarılmalı, ayakları yıkandıktan sonra güzel bir şekilde kurulanmalı ve bir süre çorap giydirilmemelidir. Ayakkabılar mümkünse dışarıda havalandırılmalıdır.

ÜTÜSÜZ ÇAMAŞIR GIYMESIN
Kıyafet tercihlerinden sonra diğer önemli bir konu, bu kıyafetlerin yıkanma işlemidir. Beyaz iç çamaşırları mutlaka yüksek ısıda yıkanmalıdır. Beyaz ve renkli çamaşırlarda kullanılan deterjanlar kimyasal içeriği olmayan ürünlerden oluşmalı ve çamaşırlar mutlaka bol suyla durulanmalıdır.
Özellikle alerjik cilde sahip olan çocukların çamaşırlarında yumuşatıcı kullanılmamalıdır.
Yumuşatıcı kullanmak isteniyorsa, hassas cilt ürünleri tercih edilmelidir.
Özellikle çocukların iç çamaşırları, tenlerine direkt olarak temas ettiğinden mutlaka ütülenmelidir.
Arkadaşlarıyla ortak havlu, çamaşır, çorap, ayakkabı kullanmamasının gerektiği çocuklara öğretilmelidir. Okul dolaplarına veya çantalarına yedek kıyafet konmalı ve terlediği zaman değiştirmesi gerektiği anlatılmalıdır.
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Silgi güzel kokuyorsa uzak durun
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