Haftanın yedi günü aynı saatlerde uyusun

Çocuğum okula hazır mı?' Okulların açılması ile birlikte özellikle eğitim hayatına yeni başlayacak olan çocukların aileleri en çok bu endişeyi taşıyor.
Çocukların sağlıklı bir eğitim-öğretim yılı geçirebilmeleri için bazı önerilerin dikkate alınması, küçük öğrencilerin hem okula adaptasyon sürecini kısaltıyor hem de hastalıklardan korunmaya yardımcı oluyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Doç.
Dr. Ünal Uluca, okula yeni başlayan çocukların ailelerine uyarılarda bulundu… 1- OKUL ÖNCESİ GÖZ MUAYENESİ YAPTIRIN
Çocuğunuz okula başlayacaksa ve yakın dönemde göz muayenesi olmamışsa, göz doktorunun kontrolünden geçmesi gereklidir. Özellikle ailede görme bozukluğu varsa, okul öncesi
nde bu taramanın yaptırılması daha önemli hale gelir. Çocuklarda görme bozukluklarına yol açan en sık rahatsızlık, görme tembelliği ve şaşılıktır. Bunun yanında diğer görme kusurları da ortaya çıkabilir.
Hemen her rahatsızlıkta olduğu gibi görme kusurlarının da erken saptanması, tedavinin olumlu sonuçlanması açısından önemlidir. 2- AŞILARININ TAMAMLANDIĞINI KONTROL EDİN
Okul döneminde en sık karşılaşılan rahatsızlıklar daha çok virüs kökenli enfeksiyon hastalıklarıdır. Bunlar arasında; suçiçeği, kabakulak, kızamık, kızamıkçık yer alır. Bu hastalıklar düzenli aşılama ile önlenebilir ya da ortaya çıktığında bile çocukta çok hafif seyirli olarak geçirilir. Diğer viral enfeksiyonlarda ise tedavi sürecinde çocuğun istirahat etmesine, vitamin ve bol sıvı almasına, bulaşma riskini önlemek açısından çocuğun aktif hastalık döneminde diğer sağlıklı arkadaşlarından uzak kalmasına dikkat edilmelidir. 3- HER GÜN AYNI SAATTE UYUYUP UYANMAYI ÖĞRENMELİ Çocukların okulda uyku problemi
yaşamaması için uyku alışkanlığı kazanmasına yardımcı olunmalıdır. Mümkünse çocuk ayrı bir odada ve yatağında uyutulmalı, odanın sessiz ve loş olması, çocuğun dikkatini çekebilecek ses ile görüntü olmamasına dikkat edilmelidir.
Çocuğun uyuma ve uyanma zamanı haftanın yedi günü mümkünse sabit veya bu saatlere yakın olmalıdır. Çocuğun uyku saatlerinin düzenli olması, uykuya dalmayı da kolaylaştıracaktır. 4- KAHVALTI YAPTIRMADAN OKULA GÖNDERMEYİN Kahvaltı
, günün en önemli öğünüdür ve çocuğun sabah okula gitmeden önce mutlaka kahvaltı etmesi sağlanmalıdır.
Kahvaltı sofrasında vücudun ihtiyaç duyduğu besinler bulunmalıdır. Menüde süt, yumurta, peynir ve zeytin gibi besinlerin olmasına dikkat edilmelidir.
Yağ içeriği yüksek poğaça, simit, tost gibi besinlerden uzak durulmalıdır. Çocuğun beslenme çantasına ise taze sebze ve meyveler, ceviz, badem gibi kuru yemişler konulabilir. 5- EL YIKAMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRIN
Çocukların okula başlayacakları zamanlarda en sık rastlanan bir başka hastalık grubu da üst solunum yolları olarak nitelendirilen kulak-burunboğaz hastalıklarıdır. Bunlar çoğunlukla enfeksiyon kaynaklıdır. Okulların açılmasıyla birlikte çocukların kalabalık ve kapalı ortamlarda bir arada bulunması, sınıflarda havalandırmanın yetersiz oluşu ve havaların soğumasının etkisiyle üst solunum yolu enfeksiyonları oluşur. Hastalık, damlacık yolu ile çok kolay bir şekilde diğer çocuklara da bulaşabilir.
Enfeksiyon hastalıklarının yayılımını önlemede el yıkama
çok önemli bir yere sahiptir. Düzenli el yıkama alışkanlığının edinilmesi, enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde oldukça etkili ve basit bir yöntemdir. 6- DOKTOR ÖNERMEDIKÇE ANTIBIYOTIK KULLANMAYIN
Virüslere bağlı enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımının herhangi bir faydası yoktur. Ancak bakteriyel etkenlere bağlı daha az sayıdaki üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir hekimin uygun göreceği antibiyotiği kullanmak yararlı olabilir. Dolayısıyla anne-babalar, doktor önerisi olmadan çocuklarına antibiyotik vermemelidir. DUYMUYORSA SEBEBİ VAR!
OKULLAR açılıyor, çocuğunuzun kulak burun boğaz kontrollerini yaptırdınız mı? Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, "Bazı annebabalar çocuklarının ilgi çekmek, onları kızdırmak için duymuyormuş gibi davrandıklarını söyleyebilir. Bu tarz davranışların altında bazen gerçekten dikkat bozukluğu veya ilgi isteği gibi durumlar olsa da, duymama veya ilgilenmeme gibi durumlarda ilk yapılması gereken çocuğun kulaklarında bir problem olup olmadığına bakılmasıdır" diyerek uyardı. Dr. Denizhan Dizdar, ailelere önerilerde bulundu… PSİKOLOĞA GİDİYORLAR
Özellikle 4-10 yaş arası çocuklarda duyamama sorunu okulda büyük sıkıntı yaratabilir. Sorulara cevap verememe, ilgisizlik, ders başarısında düşüş, tepkisizlik gibi durumlara yol açabilir. Okullar açılmadan önce mutlaka çocuğun kulak muayenesi yapılmalı, basit bir müdahale ile çözülebilecek bu sorun gözden kaçırılmamalıdır.
Burun tıkanıklığı çocuklarda zeka geriliğine kadar varan ciddi problemler yaratabilir. Ben aileleri, çocuklarını okul öncesi check-up'ına götürmeleri konusunda özellikle uyarıyorum.
Dikkat dağınıklığı, kişilik değişikliği, öğrenme güçlüğü; burun tıkanıklığının yol açtığı sorunlardan sadece birkaçı. Burun tıkanıklığı nedeniyle yaşanan bu sorunlar yüzünden çocuk psikoloğa götürülüyor, çocukta zeka geriliği olduğu bile düşünebiliyor. Ancak gerçekte çocuğun sadece teşhis edilmemiş ciddi burun tıkanıklığı olduğu ortaya çıkabiliyor.
Sadece yarım saatlik bir kulakburun- boğaz check-up'ı ile çocuğunuzun okula sağlıkla başlamasını sağlayabilirsiniz. Böylece, sonrasında gelişebilecek sorunların da önüne geçmiş olursunuz.