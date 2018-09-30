Huzursuz bacak sendromu belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Huzursuz bacak sendromu toplumda olduça sık görülen özellikle bacaklarda akşam saatlerinde istirahat halinde ortaya çıkan hareket ettirme isteği, yanma, karıncalanma, uyuşma, batma gibi değişik semptomlar ile seyreden bir hastalıktır. Huzursuz bacak sendromu belirtileri ve tedavisi ile ilgili aradığınız bilgileri burada bulabilirsiniz. Peki huzursuz bacak sendromu nasıl tedavi edilir?

Bizim toplumumuzda yaklaşık yüzde 5 oranında görülmektedir. Yani 100 kişiden 5'inde bu hastalık aşağı yukarı vardır. Huzursuz bacak sendromunun bir hastalık olarak bilinmeden çoğu hasta yıllarca yaşamaktadır. En önemli sıkıntısı ise hastanın uyku kalitesini büyük oranda bozmakta ve ilerelyen dönemlerde uykuyu tamamen etkilemektedir. Böylece hastaların yaşam kalitesinde büyük bir düşüklük ortaya çıkmaktadır.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Huzursuz bacak sendromunun tanısı oldukça kolaydır. Bunların dört tane özelliği vardır. Birincisi; bacaklarda yanma, karıncalanma, uyuşma, ağrı, iğnelenme gibi değişik bulguların olması. İkincisi bunların akşam saatlerinde özellikle ortaya çıkmasıdır. Üçüncüsü istirahatle bu bulguların belirginleşmesi ve son olarak da hastanın hareket etmesi ile bu bulguların kaybolmasıdır. Huzursuz bacak sendromu olan hastaların tipik olarak söyledikleri yatağa gidince şikayetlerinin başladığı, yataktan kalkıp yürüyünce de şikayetlerinin tamamen düzeldiği şeklindedir. Oldukça sık görüldüğü için ve hastaların da bunu bir hastalık olarak görmediği için özellikle üzerinde durulması gereken bir hastalıktır.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Bu hastalığın tedavisinde özellikle dopaminerjik ilaçlar dediğimiz başka bir hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar çok etkili olmaktadır. Bu nedenle bu tip hastaların mutlaka bir nöroloğa gitmesi ve tedavilerinin bir an önce başlaması gerekmektedir.

Birçok hasta değişik doktoralara giderek oldukça değişik doktorlardan muayene olduktan sonra tanı konulamıyor. Bu nedenle bu çok basit bulgular ile hastalar kendini sorgulayıp, bu bulgular kendinde var ise mutlaka bir nöroloğa gidip dopaminerjik tedavinin başlanması gerekiyor.

Huzursuz bacak sendromu bir kısım hastalarda da başka nedenler ile ortaya çıkabilir. Başka nedenlerin de araştırılması gerekir.