Ispanağın faydaları nelerdir? İşte ıspanağın mucizevi yararları

Ispanak içinde bulundurduğu besin değerli açısından sağlığa oldukça faydalı bir sebzedir. İçeriğinde A, C, D ve K vitaminlerini bulunduran ıspanak ayrıca demir, iyot, potasyum, sodyum, bakır, çinko, lutein, kalsiyum, protein ve folik asit açısından da oldukça zengindir.

Ispanak nasıl yenmeli?

Ispanak yukarıda da anlattığımız gibi vitaminler açısından oldukça zengin bir besindir. Ancak bu vitaminlerden tam anlamıyla faydalanmak için çiğ olarak yenmesi gerekmektedir. Çiğ yemek istemezseniz bile az pişmiş olarak yemek vitamin açısından daha mantıklıdır.

Lif açısından oldukça zengindir

Ispanak düşük kalorili olması ve lif açısından bolca zengin olması nedeniyle diyet yapmak isteyenler için en uygun besindir. İçinde bulundurduğu lif sayesinde tokluk hissi verdirerek acıkmayı önler ve bunu en düşük şekilde kalori alarak yapılır.

Hamileler tarafından tüketilmesi önemli

Ispanağın hamileler tarafından tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilir. İçerisinde bulundurduğu folik asit sayesinde özürlü çocuk doğumlarını minimum seviyeye indirir.

Metabolizmayı hızlandırmaya yarıyor

Ispanak içerisinde bulunan magnezyum sayesinde metabolizmayı hızlandırıyor. Aynı zamanda içeriğinde bulunan lif sayesinde ise tokluk hissi verdiğinden kilolu insanların veya formuna dikkat etmek isteyenlerin de tercihleri arasında oluyor.

Cilt sağlığı için çok önemli

Ispanak içerisinde bulunan A, C, E ve K vitaminleri ile cilt sağlığı koruma da büyük rol oynar. Ispanak tüketimi cildine dikkat etmek isteyenler için oldukça faydalıdır. Bu vitaminlerden tam anlamıyla faydalanmak için ise ıspanak ya çiğ tüketilmeli ya da az pişmiş şekilde tüketilmelidir.

Tabi ki ıspanağın yararları olduğu gibi vücuda zararları da bulunmakta özellikle fazla tüketim de sıkıntılar yaşanabilir. Peki ıspanağın zararları nedir?

Göz sağlığına iyi geliyor

İçesinde bulundurduğu lutein maddesiyle birlikte göz sağlığına da iyi gelen ıspanak uzmanlar tarafından sıklıkla önerilmektedir.