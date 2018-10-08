Şeker komasına karşı ‘uzun etkili insülin’

Düşük şeker koması olarak adlandırılan hipoglisemi, özellikle başlangıç doz ayarlaması döneminde diyabetli insanlar için endişe kaynağı oluyor. Bu koma halinin özellikle erken tedavi döneminde yaşanması, hastaların tedaviyi bırakmasına neden olabiliyor. Ancak yapılan yeni bir araştırma, uzun etkili insülinin düşük şeker komasına (hipoglisemiye) yüzde 23 oranında daha az neden olduğunu gösterdi. Toronto Üniversitesi
Endokrinoloji Profesörü Dr. Alice Cheng'in yürüttüğü BRIGHT
araştırmasının sonuçları, Orlando'da gerçekleştirilen Amerikan Diyabet Derneği (ADA) 78. Bilimsel Oturum Toplantısı'nda açıklandı. SANOFİ, uzun etkili insülinlerin karşılaştırıldığı BRIGHT çalışmasının sonuçlarını düzenlediği toplantıda basınla paylaştı.İşte BRIGHT araştırmasının sonuçları: Çalışmaya 929 yetişkin hasta katıldı. Glargine etken maddesi içeren uzun etkili insülin ile diğer insülin arasındaki farklar şöyle sıralandı: Rastgele seçilmiş ve daha önce insülin tedavisine başlamamış olan katılımcılar, tabletler ile yetersiz şekilde kontrol edildi. Çalışmada, hem Glargine etken maddesi içeren uzun etkili insülin, hem de diğer karşılaştırılan insülin için, kan şekeri (HbA1c) ölçümleri başlangıç seviyesinden 24. haftaya kadar düzenli kontrol edildi. 24 HAFTA SÜRDÜ
Tedavinin ilk 12 haftası boyunca, (hastaların ve doktorların en uygun bireysel insülin dozunu belirlemek için çalıştıkları bir süre) Glargine etken maddesi içeren uzun etkili insülin; düşük kan şekeri (hipoglisemi) yaşanmasını yüzde 23 azalttı. 24 haftalık periyotta, herhangi bir zamanda teyit edilen düşük kan şekeri (hipoglisemi) oranları her iki insülin arasında karşılaştırılabilir oldu. Titrasyon süresi (0-12 hafta) süresince, düşük kan şekeri oranlarının yüzde 23 ve yüzde 43 daha düşük olduğu doğrulandı. Bu dönemde, düşük kan şekeri insidansı yüzde 26 ve yüzde 37 azaldı. Düşük kan şekeri insidansı ve oranlar, bakım periyodunda (13-24 hafta) karşılaştırılabilir. 24 haftalık tedavi süresince günün herhangi saatinde düşük kan şekeri insidansı da yüzde 66.5 ve yüzde 69 arasında karşılaştırılabilir oldu.