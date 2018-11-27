Uyku kalitesini bozan geniz eti alınmalı

BUGÜN NELER OLDU

Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Emre Türkmen, çocuklarda geniz eti ile ilgili bilgiler verdi…Çocukların büyüme ve öğrenme yetilerini geliştirebilmeleri için en önemli unsur, kaliteli bir uykudur. Yapılan birçok araştırma sonucu; çocukların kaliteli bir gece uykusu ile gün içerisindeki öğrendiklerini pekiştirdiklerini, yeni başlayacak gün için ihtiyaçları olan enerjiyi sağladıklarını, uyku esnasında salınan büyüme hormonu sayesinde bedensel gelişimlerinin düzenlendiğini ve zihinsel gelişimlerinin hızlandığını göstermiştir.Çocuklarda uyku bozukluğunun en önemli faktörlerinden biri de geniz eti büyümesidir. Geniz eti, burnun arka kısmında, boğazın ve yumuşak yamağın üzerinde yer alan, vücudumuzun savunma hücrelerinden oluşan lenfoid bir dokudur. Tıpkı bademcikler gibi, vücudumuzu zararlı mikroorganizmalara karşı korur. Tüm çocuklarda bulunan geniz eti, genellikle 5-6 yaşından sora küçülmeye başlar ve ergenlik yıllarına ulaşıldığında çoğunlukla ortadan kaybolur. Sık enfeksiyon geçiren çocuklarda savunma hücrelerinin artması sonucu geniz eti büyür ve burun tıkanıklığına neden olabilir. Bazı çocuklarda enfeksiyon olmaksızın genetik yapılarından kaynaklı olarak da büyük olabilir. Böylelikle çocukların uyku kalitesini, dolayısıyla yaşam kalitesini bozan birçok sağlık sorunlarına neden olur.Geniz eti büyümesi; tıkayıcı uyku apnesi, üst solunum yolu direnç sendromu, horlama, burun tıkanıklığı ve buna bağlı ağız solunumu, dikkat dağınıklığı ve buna bağlı ders başarısında azalma, huzursuzluk ve asabiyet, gece altına işeme, yutma ve konuşma bozukluğu, tat ve koku almada azalmaya neden olabilir. Ayrıca orta kulakta sıvı toplanması sonucu işitmede azalma, anormal yüz ve diş gelişimi, büyüme ve gelişme geriliği, orta kulak iltihabı, sinüzit, bademcik iltihabı, farenjit, ses teli iltihabı, akciğer iltihabı gibi çeşitli problemlere yol açar.KLINİĞE müracaat eden çocuk hastaların endoskopik muayenesinde, dokunun anormal görünümü veya radyografik görüntüleme ile tanı konur. Bilindiği üzere radyografik görüntülemenin çocuk için radyasyon dezavantajı vardır. Bu nedenle mecbur kalmadıkça, yani çocuk endoskopik muayeneye uyum sağladığı müddetçe film çektirmemek gerekir. Endoskopik muayenenin avantajı ise dokunun niteliğinin de gözlenmesidir; tümör, enfeksiyon, kist ve benzeri lezyonlardan ayırıcı tanısı yapılır.GENIZ eti ameliyatı, tanı konulduktan sonra, geniz etinin nazofarenks pasajını yüzde 50 ve daha az daralttığı durumlarda, ek bir komplikasyon yoksa ertelenebilir. Medikal tedavi ile yakından takip edilerek geniz etinin büyümesi aralıklı kontroller ile izlenir. Geniz eti; nazofarenks pasajının yüzde 50'sinden daha fazla kısmını kapatıyorsa, operasyon ile geniz etinin alınması gerekir.