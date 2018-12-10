Fazla kuruyemiş migreni tetikliyor

BUGÜN NELER OLDU

2008 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'deki her 100 migrenliden sadece 5'i tedavi için doktora başvuruyor. Medical Park Fatih Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Leyla Polat, migren hastalığının teşhisi ve en son tedavi yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler verdi...Kadınlarda migrenin daha sık görülmesi, özellikle östrojen olmak üzere hormonal değişikliklerden kaynaklanır. Baş ağrıları genellikle 30 yaşından önce başlar.Migrenli kişinin anne veya babasında da hastalığın görülme ihtimali yüzde 60 dolayındadır. Ancak kız çocuğunda ortaya çıkma ihtimali, erkeğe kıyasla üç kat fazladır.Migrenlilerde genellikle B2 vitamini (riboflavin) ve magnezyum eksikliği görülür. Demir eksikliği ve D vitamini eksikliğiyle de oldukça sık karşılaşılır.Ağrı atakları hafif başlayıp dakikalar içinde şiddetlenir. Ataklar en az 4, ortalama 24 saat sürer. Sıklıkla tek taraflı olan ağrı, bazı durumlarda sürekli aynı tarafta kalırken bazen de diğer tarafa yayılabilir.Ataklar sırasında bulantı, kusma, ışık ve ses rahatsızlığı, ağrının bulunduğu yere dokunamama (Allodini) ve kokuya hassasiyet (Osmofobi) gibi belirtiler ağrıya eşlik edebilir. Hasta parfüm kokusu, yemek kokusu ve keskin kokulara karşı aşırı hassasiyet duyar. Bu kokular ağrıyı tetikler ya da ağrı başlayacaksa ağrıyı hızlandırır. Ayrıca yetersiz ve yüksek karbonhidratlı beslenme ve açlık da atakları tetikleyebilir.Mayalı besinler, tatlandırıcılı içerikler, Çin yemeği, işlenmiş et, şarap, peynir, çikolata, sarımsak, soğan, fındık, fıstık, çekirdek gibi çene kaslarını yoran kabuklu çerezler, turşu, sirke migreni tetikleyici olabilir.Her gün aynı saatte uyumaya dikkat edin. En az 7-9 saat kaliteli uyku şart. Fazla uyumaktan kaçının, geç yatmayın.Şekerli ve fast food gıdalardan, gazlı içeceklerden uzak durun. Kilo başına 30 ml. kadar su için.Düzenli egzersize özen gösterin. Çünkü egzersiz sırasında endorfin salınır. Açık havada 45 dakika hızlı yürümek en etkili egzersiz olacaktır.Televizyon, bilgisayar, cep telefonları gibi elektromanyetik dalga yayan ortamlardan uzaklaşmak işe yarar.Başa buz dolu torba koymak, boyuna sıcak uygulamak, boyun masajı ve karanlık ve sessiz bir ortamda uyumaya çalışmak da etkilidir.İLAÇ tedavisinde atak sırasında sadece ağrı kesiciler veya yalnızca migren ağrısını durduran migren atak ilaçları kullanılır. Bunun dışında, botoks tedavisi, ayda 15 gün veya daha sık baş ağrısı çeken kronik migrenlilerin tedavisinde kullanılır. Son dönemde özellikle steril iltihaplanmayı tetikleyen 'CGRP' maddesine karşı bir antikor da geliştirildi. Bu antikorun kullanıldığı migren aşısı, geçtiğimiz aylarda Amerika'da FDA onayı alarak satışa çıktı. Henüz ülkemize gelmeyen bu aşının migren ataklarını azalttığı belirtiliyor.