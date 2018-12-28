Terleme hangi hastalıkların belirtisi olabilir?

Terleme birçok hastalığın belirtisi olabilir. Terleme iki sınıfta sınıflandırılır. Bunlar genel terleme ve bölgesel terlemedir.

TERLEME HANGİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİ OLABİLİR?

Genel terleme; Tiroit bezi hastalıkları, şeker hastalığı, kanser, böbrek üstü bezinin tümörleri, alkol kullanımı ve belli ilaçlarının kullanımıyla terlemede artış görülebilir. Bunların tedavisi ile beraber terlemenin problemi çözülmüş olur.

Bölgesel terlemede koltuk altı, el, ayak, saçlı deri gibi bölgelerde gözüken terlemenin tedavisinde ise bölgesel terlemeye yönelik tedaviler tercih edilir.