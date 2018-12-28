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hangi hastalıkların belirtisi olabilir?

her kişinin karşılaştığı bir durumdur. Ancak bazı durumlarda anlamsız yere terlemek hastalıkların habercisi olabilir. Bu nedenle terlemenin neden olabileceği hastalıklar merak edilen konulardan bir tanesidir. Peki, terleme hangi hastalıkların belirtisi olabilir?

Giriş Tarihi: 28.12.2018 12:01
Terleme hangi hastalıkların belirtisi olabilir?

Terleme birçok hastalığın belirtisi olabilir. Terleme iki sınıfta sınıflandırılır. Bunlar genel terleme ve bölgesel terlemedir.

TERLEME HANGİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİ OLABİLİR?

Genel terleme; Tiroit bezi hastalıkları, şeker hastalığı, kanser, böbrek üstü bezinin tümörleri, alkol kullanımı ve belli ilaçlarının kullanımıyla terlemede artış görülebilir. Bunların tedavisi ile beraber terlemenin problemi çözülmüş olur.

Bölgesel terlemede koltuk altı, el, ayak, saçlı deri gibi bölgelerde gözüken terlemenin tedavisinde ise bölgesel terlemeye yönelik tedaviler tercih edilir.

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Terleme hangi hastalıkların belirtisi olabilir?
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