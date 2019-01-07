Migrenle başa çıkmanın yolları bakın neler?

Birçok insanın en büyük dertlerinden olan migren ağrılarından, düzenli beslenme, egzersiz ve yaşam şeklinde yapacağınız değişikliklerle kurtulabilirsiniz. Herkes için tek bir migren tipi olmadığını ve hastalığın farklı özellikler taşıyabileceğini söyleyen Prof. Dr. Nebil Yıldız dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
Giriş Tarihi: 7.1.2019 14:41Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 14:59
Migren Türkiye'de ve dünyada en sık görülen hastalıklar arasında. En sık 25-55 yaş aralığında görülmekle birlikte çocuklarda da, daha yaşlı hastalarda da görülebiliyor.