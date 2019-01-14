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kayıplarının tedavisinde mucize gelişme!

Bugün ülkemizdeki sayıları 400 bini bulan tavukkarası hastaları ve diğer retina hastalıklarında umut verici bilimsel bir araştırma sonuçlandı. Toplam 57 hasta üzerinde yapılan kök hücre çalışmasının sonuçlarının oldukça olumlu olduğunu ve hastaların yetisinde büyük ölçüde fayda sağlandığını belirtti. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Öner, ‘tedavisi olmayan’ bu hastalıklarda kök hücrenin birkaç yıl içerisinde rutin tedavi olarak uygulanabileceğini söyledi. İşte o çarpıcı araştırmadan umut veren ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 14.1.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 12:52
Görme kayıplarının tedavisinde mucize gelişme!

2000'li yıllara kadar tıpta tedavisi olmayan birçok göz hastalığı için ümit verici çalışmalar var. Onlardan biri de kök hücre! Bugün kemik iliği naklinden kıkırdak dokusu hasarlarına dek birçok alanda kendisini ispatlayan kök hücre, mucizesini şimdi de gözde konuşturacak.Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Öner, başta tavukkarası hastaları olmak üzere, kuru tip sarı nokta ve Stargardt hastalığı gibi diğer retina hastalıklarında kök hücre uygulamalarına yönelik yaptıkları araştırmada çarpıcı sonuçlar elde ettiklerini belirterek "Üç fazda toplam 57 hasta üzerinde yaptığımız çalışmalarda umut verici sonuçlar aldık. Hastaların büyük kısmında ile ilgili fonksiyonlarda düzelme saptadık. Sağlık Bakanlığı ile işbirliğimiz devam ediyor ve kök hücre tedavisini rutin bir tedavi şekline dönüştürmek için gayretlerimiz devam ediyor. Kök hücrenin birkaç yıl içerisinde göz hastalıklarında rutin bir uygulama arasına gireceğine inanıyorum" diye konuştu.

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Görme kayıplarının tedavisinde mucize gelişme!
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