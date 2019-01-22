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görmüyoruz ama...

İzmir'de iki genç kadının kedi parazitinden kör olması gündemde. Büyük bir panikle hastaneye başvuran iki kadına yapılan tetkiklerde kedi dışkısında bulunduğu belirtilen toksoplazma parazitinin, gözlerinde yaraya yol açtığı anlaşıldı. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, “En önemlisi el hijyeni. Ellerimizi gözlerimize değdirmeden önce hijyeninden emin olmalıyız!” diyor

Giriş Tarihi: 22.1.2019 11:00
Gözümüzle görmüyoruz ama...

ÇİĞ ET TÜKETMEYİN

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, gündemi meşgul eden konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Toksoplazma isimli parazit, kedilerin bağırsaklarında yaşar. Kedi dışkısı ile çevreye yayılır. Parazitli kedi, dışkısını sokağa yaptığında yağmur suları ile parazit sulara ve toprağa karışır. Salata yapmak için aldığımız marulda, maydanozda toksoplazma paraziti olabilir. Yine parazit bulunan otları yiyen koyun, inek gibi hayvanların kaslarına parazit yerleşir. Çiğ et tükettiğimizde, salam, sucuk veya etli çiğ köfte yediğimizde farkında olmadan paraziti vücudumuza alabiliriz."

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Gözümüzle görmüyoruz ama...
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