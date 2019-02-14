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Aman dikkat! Sağlıklı diye tükettiğimiz yararlarını geçmesin!

Bitkilerin şifalı etkileri muhtemelen insanlık tarihi kadar eski bir bilgidir. Arada bir gaz sıkıntısını gidermek için rezene çayı, bağışıklık sistemini güçlendirmek adaçayı içmeyen veya zencefil, limon ve balla yapılmış sıcak bir ıhlamurla gribe karşı mücadele etmeyen yok gibidir. İşte bu bilgi, yani “bitkiler doğal ürünlerdir ve doğal olan ilaçtan daha etkilidir, üstelik zararsızdır” algısı her zaman doğru değil. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Arnaz, kanı çok fazla sulandırmaları nedeniyle, özellikle zencefil ve zerdeçal tüketiminin ameliyatlar öncesi dönemde mutlaka durdurulması gerektiğinin altını çiziyor.

Giriş Tarihi: 14.2.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 10:43
Aman dikkat! Sağlıklı diye tükettiğimiz zencefil ve zerdeçalın zararları yararlarını geçmesin!

'DOĞAL OLAN' HER ZAMAN GÜVENİLİR Mİ?

Yeşil çayın siyah çaydan daha faydalı olduğunu her zaman duyarız. Ancak aşırı – günde 3 fincandan fazla – miktarda yeşil çay ve diğer bitki çayları kullanımı karaciğer başta olmak üzere birçok organı ciddi oranda yoruyor. Şifalı olarak bilinen bitkiler üzerinde hala çok detaylı araştırmalar yapılmış değil. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Arnaz, değişik bitki türlerinin, alınması gereken doz bilinmeden veya o bitki üzerinde herhangi bir çalışma ya da kullanım tecrübesi yokken tüketilmesi durumunda karaciğerin çökmesi, böbrek yetersizlikleri, kalpte aritmi gibi önemli sorunlara yol açabildiğine dikkat çekiyor. Yani 'doğal olan' her şey her zaman güvenilirdir ya da yan etkisi yoktur anlamına gelmiyor.

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Aman dikkat! Sağlıklı diye tükettiğimiz zencefil ve zerdeçalın zararları yararlarını geçmesin!
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